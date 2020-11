Chiunque abbia Netflix avrà di sicuro sentito parlare della miniserie Tiger King (anche noi ne abbiamo parlato in un nostro articolo) e allo stesso modo anche della docuserie Unsolved Mysteries, che tratta misteri irrisolti di persone scomparse o morte in circostanze sospette.

Proprio i fruitori di questo tipo di show stanno chiedendo a gran voce sui social alla serie Unsolved Mysteries di trattare anche un caso presentato in Tiger King, quello della scomparsa del marito di Carole Baskin.

La storia di Carole Baskin in Tiger King

In una puntata di Tiger King viene infatti presentata Carole Baskin, una donna che racconta di non sapere che fine abbia fatto suo marito. Pare infatti che Don Lewis sia sparito nel ’97 e dichiarato legalmente morto nel 2002. L’uomo non ha lasciato nessuna traccia che porti alla ricostruzione dei fatti legati alla sua scomparsa, ed è proprio questo che ha attratto l’attenzione dei fan di Unsolved Mysteries.

Nella serie Unsolved Mysteries, infatti, sono proprio queste le storie che ricevono più spazio. Cosa interessante è che, a parte l’interesse per il mistero, il programma è realmente utile per aiutare a scoprire i casi irrisolti. Prima di essere acquistato da Netflix, infatti, Unsolved Mysteries è stato un programma molto in voga negli Stati Uniti, dove è andato in onda sin dal 1997. Alla fine di ogni storia raccontata, venivano forniti anche numeri telefonici e indirizzi ai quali rivolgersi per poter dare il proprio contributo nel caso si fosse a conoscenza di dettagli particolarmente importanti per la risoluzione dei misteri.

La speranza di chi chiede a gran voce che il caso del marito di Carole Baskin venga trattato, è proprio quella di riuscire forse a capire cosa sia realmente accaduto all’uomo.

Chissà se questo appello riceverà mai risposta da Netflix… Noi incrociamo le dita e aspettiamo una risposta ufficiale!

