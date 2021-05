New Amsterdam 3 sta per tornare sul Canale Cinque! I fan della serie ambientata nel più antico ospedale pubblico di New York saranno lieti di sapere che a breve riprenderanno le avventure del dottor Max Goodwin (interpretato dall’attore Ryan Eggold), e di tutta la sua nutrita squadra.

Canale 5 ha mandato in onda poche ore fa il primo trailer italiano della serie, in cui si vede chiaramente che il dottor Max Goodwin avrà a che fare in questa stagione non solo con i tanti pazienti che affollano quotidianamente il suo ospedale, ma anche con la sua piccola bambina, sua figlia

I nuovi episodi del medical drama con Ryan Eggold (La scomparsa di Eleanor Rigby, Mai raramente a volte sempre, The Blacklist: Redemption) sono già andati in onda negli Stati Uniti, e adesso arrivano finalmente anche in prima visione italiana sull’ammiraglia delle reti Fininvest, a partire da giovedì 3 giugno, in prima serata.

New Amsterdam: dove eravamo rimasti?

La clip che ha inizio con le tenere immagino dei due Goodwin, introduce le nuove sfide, lavorative e personali, che attenderanno il dottor Max e tutti suoi colleghi dell’ospedale pubblico più antico d’America, in una terza stagione decisamente impegnativa, soprattutto perché anche al New Asterdam il Covid sconvolgerà pesantemente gli equilibri.

Prima, però, il trailer ci rinfresca la memoria ricordandoci dove eravamo rimasti alla fine della seconda stagione con Max alle prese con il suo ruolo di genitore single, la dottoressa Lauren Bloom (l’attrice Janet Montgomery) e la sua lotta contro la dipendenza, il dottor Iggy Frome (interpretato dall’attore Tyler Labine) e suo marito Martin McIntyre (interpretato dall’attore Mike Doyle) e l’addio del dottor Floyd Reynolds (interpretato dall’attore Jocko Sims) che nel finale della scorsa stagione stava per trasferirsi a San Francisco con la fidanzata. Andrà davvero via da New York, o ci ripenserà all’ultimo momento?

Cosa vedremo nella terza stagione di New Amsterdam?

Nel trailer della terza stagione di New Asterdam si vede chiaramente, come già detto, il dottor Max Goodwin alle prese con sua figlia, ma in una veloce carrellata appaiono anche tutti gli altri protagonisti della serie che abbiamo lasciato sul finire della seconda stagione ad un punto di svolta nelle loro vite, pronti a cambiare tutto da un momento all’altro o a tirarsi indietro qualora fosse necessario.

Poi, arriva inaspettatamente la pandemia da Covid-19 che ha cambiato le priorità di tutti, e il New Amsterdam diventa una delle strutture ospedaliere più attive sul territorio. Medici, infermieri e tutto il personale sanitario viene coinvolto e descritto nella sofferenza, nella stanchezza, ma soprattutto nella necessità di non arrendersi davanti alla mole di lavoro che sembra non esaurirsi mai, e sfiancare ognuno di loro.

Come se non bastasse, inoltre, anche uno dei volti più noti della serie sarà colpito dal virus, ma saranno i suoi colleghi ad occuparsene. Chi sarà?

E voi, cosa pensate di questa nuova stagione di New Asterdam? Vi piacciono le ultime scelte fatte dagli sceneggiatori nella seconda stagione? Vi piacerebbe che il dottor Floyd Reynolds andasse via, oppure no? Raccontateci le vostre prime impressioni e diteci il vostro parere nei commenti!