New Amsterdam è una serie tv drammatica medica statunitense che ha fatto il suo debutto nel 2018. Basata sul libro di Eric Manheimer dal titolo Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, è stata ideata da David Schulner ed è possibile vederla su Netflix al momento.

All’attivo ha quattro stagioni per un totale di 69 episodi, in grado di emozionare e far appassionare il pubblico che, infatti, non vede l’ora di andare avanti nella narrazione della storia e di conoscere le avventure che vedranno protagonista il dottor Max Goodwin (interpretato dall’attore Ryan Eggold). Al momento la famosa piattaforma di streaming vanta solo due stagioni e vi è grande attesa per vedere le altre. Tuttavia, nel frattempo, è arrivata una novità che non ha fatto molto piacere ai fan: la quinta stagione di New Amsterdam coinciderà con il capitolo finale del medical drama. Inutile negarlo, nessuno si aspettava questa notizia. Al momento non ci è dato ancora sapere quando inizieranno le riprese ufficiali né, ovviamente, quando andrà in onda sul piccolo schermo anche se vi sono due ipotesi per quanto riguarda gli Stati Uniti: o tra settembre e novembre di quest’anno oppure nel corso del 2023 quando verranno rilasciati tutti gli episodi senza interruzioni, sulla falsa riga della stagione finale di This Is Us. Mentre per l’arrivo su Netflix sarà necessario aspettare probabilmente il 2025 poiché la piattaforma di streaming ha acquisito i diritti per la serie soltanto dopo che la prima visione di Mediaset è scaduta.

Max Goodwin, protagonista di New Amsterdam

Per quanto riguarda il cast, invece, non dovrebbe subire grandi cambiamenti e ritroveremo tutti i protagonisti principali tranne, ovviamente, Anupam Kher che ha lasciato la serie tv durante la quarta stagione. Nella quinta stagione, a questo punto, tutti i nodi verranno al pettine e vedremo tutti i punti interrogativi risolversi. Infatti, i telespettatori sono convinti che, alla fine, il dottor Max deciderà di lasciare l’ospedale per trasferirsi in Inghilterra al fianco della sua bela dottoressa. Potrebbe anche essere e questo renderebbe più “normale” la quinta stagione come ultima. Nel frattempo, TVLine ha confermato che è in arrivo la stagione finale e che sarà composta da soli 13 episodi diventando, così, la stagione più breve della serie. Purtroppo gli ascolti non sono stati dei migliori nell’ultimo periodo: la quarta stagione, in onda su NBC, ha attirato una media di 6,2 milioni di spettatori, un netto calo rispetto gli 11 milioni della stagione precedente. Lisa Katz, presidente degli NBCUniversal Television & Streaming, ha affermato che:

“La storia di Max Goodwin e il suo impegno senza fine per i pazienti a New Amsterdam, è stata fonte di ispirazione. Siamo così grati a David Schulner, Peter Horton, al nostro cast e alla troupe per la loro incredibile dedizione, per il talento e la collaborazione”.

E tu sei un fan di New Amsterdam? Cosa ti aspetti dalla quinta ed ultima stagione? Ti aspettiamo nei commenti!