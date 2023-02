Niall Horan è un cantante irlandese classe 1993. Diventato un volto noto a livello mondiale per essere stato uno dei componenti della famosa band dei One Direction, nel settembre 2016 ha deciso di intraprendere una carriera da solista che, nonostante i dubbi, lo ha portato molto in alto.

Voce di brani come Slow Hands, Nice to Meet Ya, Too Much to Ask, Put a Little Love on Me fino a No Judgement e Black and White. Ed oggi Niall Horan torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 17 febbraio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Heaven che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano, che arriva a circa tre anni di distanza dal suo ultimo successo, è il primo estratto che anticipa The Show, l’attesissimo terzo album da solista del cantante che è atteso per il 9 giugno. A proposito dell’album, il giovane ha affermato che:

“Quest’album è il frutto di un lavoro di cui sono orgoglioso ed ora è arrivato il momento di darlo a voi affinché possiamo farlo vostro. Grazie per esserci stati sempre per me per tutto questo tempo e non vedo l’ora di condividere questa nuova era con voi nei prossimi anni. Mi siete mancati così tanto. È bello essere tornato”.

Il significato di Heaven

Heaven, il nuovo singolo di Niall Horan, è stato scritto dallo stesso cantante insieme a John Ryan. Tobias Jesso Jr e Joel Little. Ed è già un grande successo, è sufficiente pensare che l’edizione in vinile del singolo è già sold out in Italia. A proposito del brano, Horan rivela che:

Concerto di Niall Horan

“Una cosa che ho imparato nel corso degli anni è che la società ama farci pressione per farci raggiungere determinati traguardi entro una certa età. Che si tratti di sposarsi o di qualsiasi altra cosa, in realtà dovremmo basarci molto sul nostro istinto. Ho cercato di lasciar andare queste aspettative e di seguire il mio cuore. Il ritornello di questa canzone dice che quello che ho attualmente nella mia vita è fantastico. Sarebbe assurdo rovinare tutto questo cedendo alle pressioni esterne”.

Negli scorsi mesi, Niall Horan aveva anticipato il singolo Heaven sulla piattaforma di TikTok ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico con oltre 100 milioni di visualizzazioni. Inutile dirlo, continua ad essere molto amato dai suoi fan e nonostante la lunga attesa adesso è tornato ed è pronto a rendere indimenticabile questo 2023.

E tu sei un fan di Niall Horan? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Heaven? Ti aspettiamo nei commenti e, nel frattempo, ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione Heaven

Una strana luce gira intorno a te

Tu fluttui attraverso la stanza

Il tuo tocco è fatto di qualcosa

Neanche il cielo può reggere una candela

Sei fatta di qualcosa di nuovo

Non rendiamo le cose complicate

Godiamoci la vista e basta

È difficile essere un umano

Così tanto a cui dare una risposta

Ma è proprio quello che facciamo

Dio solo sa dove questo potrebbe andare

E anche se il nostro amore inizia a crescere fuori controllo

E tu ed io andiamo in fiamme

Il cielo non sarà più lo stesso

Sto avendo delle rivelazioni

Tu balli per tutto il pavimento

Oltre l’infatuazione

Come ti adoro ossessivamente

È quello che faccio

Io credo, io credo

Potrei morire nel tuo bacio

No, non arriva, non arriva

Meglio di questo

Dio solo sa dove questo potrebbe andare

E anche se il nostro amore inizia a crescere fuori controllo

E tu ed io andiamo in fiamme

Il cielo non sarà più lo stesso

Dio solo sa dove questo potrebbe andare

E anche se il nostro amore inizia a crescere fuori controllo

E tu ed io andiamo in fiamme

Il cielo non sarà più lo stesso

(Il cielo non sarà lo stesso)

Io credo, io credo

Potrei morire nel tuo bacio

No, non arriva, non arriva

Meglio di, meglio di questo

Dio solo sa dove questo potrebbe andare

E anche se il nostro amore inizia a crescere fuori controllo (Anche se il nostro amore)

E tu ed io andiamo in fiamme

Il cielo non sarà più lo stesso

Dio solo sa dove questo potrebbe andare

E anche se il nostro amore inizia a crescere fuori controllo

E tu ed io andiamo in fiamme

Il cielo non sarà più lo stesso