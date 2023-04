Ieri, giovedì 13 aprile 2023, è uscito un nuovo brano di Nicki Minaj; o meglio, proprio nuovo no, diciamo più un remix del singolo “Princess Diana” di Ice Spice, rapper statunitense la quale ha collaborato attivamente a questa differente “visione” della sua canzone, pur lasciando il ruolo vero e proprio della protagonista totalmente a Nicki, che domina le strofe con il suo ritmo serrato e la sua voce dal tono riconoscibilissimo.

Ultimamente, la stessa Nicki Minaj ha inoltre annunciato il lancio della propria etichetta musicale, dal nome “Heavy on it“.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, però, passiamo subito all’argomento saliente di questo articolo, ovvero il significato e la traduzione del testo del remix ufficiale di “Princess Diana“.

Significato di “Princess Diana”

“Princess Diana” è un brano vibrante, in cui le cantanti elogiano se stesse paragonandosi addirittura alla principessa Diana. La canzone esorta a fare ciò che si vuole senza lasciarsi condizionare dai giudizi e dai pareri altrui.

Traduzione del testo

[Intro: Nicki Minaj & Ice Spice]

New York, alzati (Grrah)

Quando usciamo, sembriamo la principessa Diana per strada (Grrah)

Ayo, Ice

(Smettila di giocare con loro)

(Finiscili)

[Ritornello: Ice Spice]

Tipo, grrah, tienilo in pila

Le stronze si muovono perché sanno che ho delle band (Dannazione)

Chiacchierano, non me ne frega niente

E io continuo a prendere soldi, so chi sono (Grrah)

Cercando di fare il basso, colpisce il mio ‘Gram (Grrah)

Se è intelligente, si comporterà come un fan (Damn)

Pensando di essere più grande, ti hanno fatto saltare la testa (Grrah)

Le puttane sono lente, quindi le lascio perdere

Tipo, grrah, tienilo in pila

Le puttane si muovono perché sanno che ho delle band (Damn)

Chiacchierano, non me ne frega niente

E io continuo a rubare soldi, so chi sono (Grrah)

Cercando di fare il basso, colpisce il mio ‘Gram’ (Grrah)

Se è intelligente, si comporterà come un fan (Damn)

Pensando di essere più grande, ti hanno fatto saltare la testa (Grrah)

Le puttane sono lente, quindi le lascio perdere

[Verso 1: Ice Spice]

E mi sono innamorata di un gangsta

Così ha messo il mio nome su un tatuaggio

Ma non lo lascio venire nella culla (Grrah)

Così ci diamo da fare dove ci troviamo (Grrah)

Al giorno d’oggi, mi nascondo dalle telecamere

E loro dicono che sono su quegli striscioni

Chiamano il mio telefono, ma sanno che non rispondo (Perché?)

Nel quartiere sono come la principessa Diana (Grrah)

Sono grossa perché mangio avena (Huh)

Le stronze non prendono un cazzo da me, tranne le banconote

Vogliono essere me, quindi fanno le mie emotes

E il mio nome nella sua bocca, così scommetto che si strozza

Per il suo uomo, sono la ragazza dei suoi sogni

Pensa a me quando si lava i denti

Continua a mandare messaggi, io lo lascio in attesa

La più bella puttana in circolazione e loro sanno cosa intendo

[Ritornello: Ice Spice & Nicki Minaj]

Tipo, grrah, tienilo in pila

Le stronze si muovono perché sanno che ho delle band

Chiacchierano, ma non me ne frega niente

E io continuo a prendere soldi, so chi sono (Grrah)

Cercando di fare il basso, colpisce il mio ‘Gram (Grrah)

Se è intelligente, si comporterà come un fan (Damn)

Pensando di essere più grande, ti hanno fatto saltare la testa (Grrah)

Le puttane sono lente, quindi le lascio perdere

Come, grrah, tienilo in pila

Le puttane si muovono perché sanno che ho delle band

Chiacchierano, a me non frega niente

E io continuo a prendere soldi, so chi sono (Grrah)

Cercando di fare il basso, colpisce il mio ‘Gram (Grrah)

Se è intelligente, si comporta come un fan

Pensando che tu sia più grande, ti hanno fatto scoppiare la testa

Le stronze sono lente, quindi le lascio perdere

(Questo è un annuncio di servizio pubblico, grrah, grrah, grrah, grrah, brr)



[Verso 2: Nicki Minaj]

Io io io sto mangiando gli spinaci (Spinaci), loro provano a clonare la mia immagine

Hanno bruciato i ponti di Londra, nessuna di quelle puttane britanniche (No)

So che conoscono la differenza (Grr)

E mi sono appena innamorata di un gangsta (Grrah)

Così lo tengo giù come un’ancora (Grrah)

Mi ha detto che se lo tengo a cento (Grrah)

Che mi terrà al sicuro come un banchiere (Grrah)

Oggi li rendo famosi (Grrah)

Lei è la principessa, quindi fanculo a chi è il vostro amico (Grrah)

Naturalmente, io premo i loro pulsanti (Grrah)

Tengo il controllo come i giocatori (Woo)

Come Grrah, tienilo in pila

Le puttane sono un culo, se lo teniamo in piedi

La piccola rossa cattiva, sta per diventare nera

Usciamo, è un film, ma non facciamo BAP (Woo)

In diretta da Londra, direttamente dal palazzo

Le ragazze ci mandano sms come a Dallas

Tieni il fagiolo, yo

Parla bene perché la figa è cattiva (lo sapevo)

[Ritornello: Nicki Minaj & Ice Spice]

Tipo, grrah, tienilo in pila

Le stronze si muovono perché sanno che ho le band (Damn)

Loro chiacchierano, a me non frega nulla

E io continuo a prendere soldi, so chi sono (Brr)

Cercando di fare il basso, colpisce il mio ‘Gram (Grrah)

Se è intelligente, si comporterà come un fan (Damn)

Pensando di essere più grande, ti hanno fatto saltare la testa (Grrah)

Le puttane sono lente, quindi le lascio passare (Oop)

Tipo, grrah, tienilo in pila

Le puttane si muovono perché sanno che ho delle band (Damn)

Chiacchierano, non me ne frega niente

E io continuo a prendere soldi, so chi sono (Grrah)

Cercando di fare il basso, colpisce il mio ‘Gram (Grrah)

Se è intelligente, si comporterà come un fan (Oop, damn)

Pensando di essere più grande, ti hanno fatto saltare la testa (Nope, grrah)

Le stronze sono lente, quindi le lascio passare (Grr)

[Outro: Nicki Minaj]

Prendilo, mm-hmm

Gag, è la gag per me, haha

Principessa

Oop

–

Vi è piaciuta questa canzone? Ditecelo qui sotto nei commenti!