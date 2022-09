L’attore Nicolas Cage è stato scelto come protagonista di “Dream Scenario” che deve ancora avere la data di uscita, ma è probabile che debutterà nel 2024.

La pellicola sarà finanziata dalla nota casa di produzione A24 e tra i produttori figura anche il regista Ari Aster, noto per aver diretto gli horror “Hereditary – Le radici del male” nel 2018 e “Midsommar – Il villaggio dei dannati” nel 2019. Gli altri produttori del progetto sono Lars Knudsen di Square Peg, Jacob Jaffke e Tyler Campellone.

Sebbene Dream Scenario venga etichettato come una commedia, chiunque abbia visto i lavori precedenti di Aster sarà consapevole del fatto che di solito ci sono alcuni tipi di commedia oscura inclusi nei suoi film e questo probabilmente non sarà diverso.

Dietro la macchina da presa di “Dream Scenario” troviamo Kristoffer Borgli che è stato incaricato anche della sceneggiatura. Il regista norvegese è al suo secondo impegno per il grande schermo, dopo la direzione della commedia drammatica “Sick of Myself”, mostrata in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2022.

L’aggiunta di Nicolas Cage nel cast, rende l’intero progetto ancora più intrigante e senza dubbio guadagnerà molto interesse una volta che saranno note ulteriori informazioni, infatti al momento non ci sono dettagli più precisi sulla trama di “Dream Scenario”, né su altri componenti del cast che affiancheranno l’attore statunitense.

Gli ultimi successi di Nicolas Cage prima di Dream Scenario

Il 2022 è sicuramente un anno particolarmente prolifico per Nicolas Cage. Rispetto al recente passato, in cui l’attore è apparso in pellicole stroncate dalla critica, nelle ultime interpretazioni ha ottenuto recensioni eccellenti ed elogi alle sue performance.

Già sul finire del 2021 Nicolas Cage ha ricevuto numerose nomination alle premiazioni cinematografiche grazie alla recitazione nel drammatico “Pig – Il piano di Rob” del 2021 diretto da Michael Sarnoski.

Nel 2022 l’attore statunitense ha lavorato nella commedia “Il talento di Mr. C” del regista Tom Gormican e nel cui cast compaiono anche Pedro Pascal e Tiffany Haddish, la pellicola ha incontrato i favori del pubblico per il suo ruolo nel film che di fatto è una narrazione meta-cinematografica.

Non solo “Dream Scenario” nel prossimo futuro della carriera cinematografica di Nicolas Cage, l’attore infatti, sarà impegnato prima nel western thriller “Butcher’s Crossing” diretto da Gabe Polsky, dove interpreterà un cacciatore di bufali e successivamente, insieme a Nicholas Hoult, apparirà nella commedia di azione “Renfield” del regista Chris McKay, in cui interpreterà Dracula.

