Secondo quanto alcune prime indiscrezioni, Nicolas Cage interpreterà il boss dell’antivirus e il fuggitivo John McAfee in un film sul suo periodo in Belize che si intitolerà “King of the Jungle”.

Il progetto, e il coinvolgimento della star di Face/Off , è stato rivelato oggi dall’internet Daniel Richtman, fonte già diverse volte considerata affidabile.

Si dice che il progetto, seguito da Netflix, sia stato creato con STX, che prima della loro recente acquisizione da parte di Jahm Najafi ha prodotto film come “Den of Thieves”, “The Upside” e “Greenland”.

Nicolas Cage interpreterà John McAfee: chi era il latitante

John nel 1986 aveva avuto l’idea del primo antivirus per computer fondando l’omonima società quotandola in Borsa per 80 milioni.

Nel 2008 per problemi legali aveva liquidato tutto ed era andato nel Belize ma pochi anni dopo era dovuto scappare anche da lì, nel corso della sua vita si era spesso dichiarato “perseguitato politico”.

McAfee in realtà era nato in Inghilterra, il 18 Settembre 1945 ma una base militare Usa, da un militare statunitense che aveva conosciuto una donna inglese e stava lavorando alla sicurezza dei voli quando nel 1986 il mondo dei pc è sconvolto da (c)Brain, il primo virus per i sistemi MS-DOS che sovraccarica la memoria e lascia un messaggio col telefono effettivamente esistente di un negozio di informatica a Lahore in Pakistan, che vende un rimedio. McAfee pensa allora che potrebbe crearlo lui un antivirus a prezzi più bassi e crea così la McAfee Associates nel 1987.

Poco dopo però viene coinvolto in due cause penali in contemporanea, per l’infortunio di un dipendente e per la morte di uno studente della sua scuola di volo e decide di vendere tutto.

Liquidato tutto, McAfee se ne va nel Belize e crea un piccolo impero comprendente una fabbrica di sigari, distribuzione di caffè, una compagnia di taxi e una società di ricerca farmaceutica. Ma nel Novembre del 2012 viene coinvolto nelle indagini sulla morte di un suo vicino di casa sospettato di trafficare droga, che è stato trovato ucciso da un colpo di arma da fuoco e a Dicembre scappa in Guatemala. Tornato in libertà negli Stati Uniti decide di candidarsi come presidente.

Il 23 Giugno del 2021 è stato trovato morto in un carcere spagnolo. Le autorità spagnole avevano appena concesso l’estradizione negli Stati Uniti, dove rischiava fino a 30 anni di carcere per evasione fiscale. Gli investigatori infatti sospettavano che lui e il suo consigliere si fossero intascati “più di 13 milioni di dollari” attraverso “trame fraudolente” su Internet e che fossero coinvolti in sette cospirazioni per commettere frodi azionari e riciclaggio di denaro.

Il 13 Febbraio del 2022, nonostante la sua ex fidanzata sostenesse che McAfee avesse simulato la sua morte per evitare accuse di evasione fiscale, un tribunale spagnolo ha stabilito che il pioniere dell’antivirus diventato latitante è morto per suicidio.

