Sam Smith ha condiviso la sua nuova canzone di Natale originale, “Night Before Christmas”, come nuovo singolo indipendente.

Il singolo festivo precede il prossimo album di Smith, Gloria , che uscirà il 27 Gennaio 2023 tramite EMI Records/Capitol Records. La scorsa settimana, l’artista da record ha annunciato la tracklist dell’album, che conterrà collaborazioni con Ed Sheeran, Jessie Reyez e Koffee, insieme al grande successo di Smith con Kim Petras, “Unholy”.

Realizzato con i collaboratori di lunga data Jimmy Napes, Stargate e Max Martin ILYA, Gloria non è solo una rivelazione creativa, ma una sorta di rivoluzione personale per il celebre artista. Dal punto di vista dei testi, i soggetti si tuffano in profondità e in largo, nelle narrazioni contemporanee su sesso, bugie, passione, espressione di sé e imperfezione.

In una dichiarazione, Smith ha descritto l’album come “liberazione emotiva, sessuale e spirituale”. “È stato bellissimo, con questo album, cantare di nuovo liberamente”, ha aggiunto. “Stranamente, sembra il mio primo disco in assoluto. E sembra un raggiungimento della maggiore età”.

La star porterà il disco on the road il prossimo anno nel Regno Unito e in Europa, con una serie di date nelle arene che inizieranno ad Aprile.

Il significato di “Night Before Christmas” di Sam Smith

Il brano assume la forma di una bellissima ballata d’amore festosa, con la pop star britannica che canta dolcemente su una melodia di chitarra e scintillanti note di pianoforte.

“Questa canzone è stata scritta da me e dal mio bellissimo e stimolante amico Simon Aldred. Volevamo fare una canzone di Natale che suonasse come l’amore alla vigilia di Natale”.

Sebbene “Night Before Christmas” esca come singola uscita, sarà aggiunta alla compilation festiva precedentemente pubblicata da Smith, The Holly And The Ivy . Quel disco è stato pubblicato nel 2020 e contiene cover di “Have Yourself A Merry Little Christmas”, “Fire On Fire (from Watership Down)” e la canzone originale “The Lighthouse Keeper”.

La traduzione di “Night Before Christmas” di Sam Smith

Le cime degli alberi sono inclinate, sono coperte di neve

Il fuoco è acceso e tu sei quasi a casa

I bar sono tutti vuoti, non sento anima viva

Con tutto chiuso ora, non c’è nessun posto dove andare

Vieni a riposare la tua testa stanca sul mio petto

L’anno è alle spalle, siamo ancora al meglio

La magia del Natale è ciò che sta per arrivare

Quindi avvicinati e baciami e tutto il resto

Tesoro, questo periodo dell’anno

può farti sentire vecchio

Ma quando sono con te

Non sento il freddo

Quindi balliamo in cucina e saliamo le scale

Spero che quando ci sveglieremo ci sia amore ovunque

Tesoro, questo periodo dell’anno

può farti sentire vecchio

Ma quando sono con te

Non sento il freddo

Tieni stretti i tuoi amanti, sii buono con i tuoi amici

Ricorda le persone che non ci sono più

Lasciatevi andare al momento, ai ricordi che condividete

E buon Natale a tutti, dappertutto.

