Action fantasy ispirato alla saga di graphic novel di ND Stevenson, “Nimona” è un film d’animazione i cui diritti sono stati acquisiti dalla 20th Century Fox nel 2015, con l’idea di realizzarne un lungometraggio, sotto direzione di Patrick Osborne.

I lavori sono però poi passati nelle mani della Disney, che ha acquisito la 20th Century Fox, ma non sono andati in porto: a metà del 2021, infatti, sono stati interrotti definitivamente.

Per quale motivo?

A causa essenzialmente delle tematiche del film, considerato dalla piattaforma troppo forte per il pubblico più giovane.

“Nimona” infatti pone un intenso accento sulle tematiche LGBTQ+: la protagonista stessa, ad esempio, non si identifica in alcun genere preciso, e nel corso della pellicola è presente anche un bacio omosessuale, che la Disney ha chiesto fosse eliminato.

Oltre ai rallentamenti dovuti alla richiesta di tali modifiche, poi, è scoppiata anche la pandemia da COVID-19, che ha portato al definitivo abbandono del progetto.

Quando tutto sembrava ormai perduto, però, è intervenuta Annapurna Pictures, che, in collaborazione con la piattaforma Netflix, ha rimesso in campo l’idea di una realizzazione concreta del film, con tuttavia un cambiamento: il regista non è infatti più Patrick Osborne, bensì il duo composto da Nick Bruno e Troy Quane. La sceneggiatura è invece affidata a Marc Haimes.

Trama, cast e data di uscita

“Nimona” racconta le vicende di un cavaliere, accusato di un crimine che non ha mai commesso, e di una giovane mutaforma, Nimona appunto, che si offre di aiutare il cavaliere a dimostrare la propria innocenza, ma che al medesimo tempo potrebbe rivelarsi anche essere la sua più grande nemesi.

Una storia di avventura, azione ma anche di inclusività, in grado di emozionare e fare riflettere.

Nel cast del film spicca l’attrice Chloe Grace Moretz, nel ruolo di doppiatrice della protagonista Nimona. La affiancano Riz Ahmed ed Eugene Lee Yang.

La data di uscita ancora non è certa, ma il film dovrebbe debuttare su Netflix nel corso del 2023.