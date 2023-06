Qualche tempo fa avevamo parlato in anteprima di “Nimona“, nuovo film d’animazione prodotto e “salvato” da Netflix.

La data di uscita è ormai a tutti gli effetti imminente: per vederlo, infatti, dovremo attendere solo fino al prossimo venerdì, 30 giugno 2023, giorno a partire dal quale “Nimona” sarà disponibile sulla nota piattaforma di streaming.

In questo articolo, allora, ripercorriamo un attimo la trama e soprattutto vediamo il primo trailer di “Nimona“.

Cominciamo subito!

Di cosa parlerà il nuovo film Netflix “Nimona”?

Protagonista dell’opera è, come si può facilmente intuire, la giovane Nimona, una mutaforma malvagia. Al suo fianco vi è Lord Ballister Blackheart, un cavaliere accusato di aver commesso un terribile crimine: insieme a Nimona, il suo obiettivo è quello di scagionarsi e di dimostrare quanto il tanto venerato e da chiunque amato Lord Ambrosius Goldenloin non sia l’anima pia che tutti pensano.

Ma Lord Blackheart capisce ben presto che c’è qualcosa che non va, che Nimona è ben più cattiva di quanto potesse immaginare, e che il pericolo maggiore forse è costituito proprio da lei stessa.

“Nimona” rappresenta l’adattamento in versione animata del webcomic realizzato da N.D. Stevenson e poi pubblicato sottoforma di graphic novel.

In merito alla sua opera, l’artista ha dichiarato: “Nimona è sempre stata una piccola e spumeggiante storia che non voleva saperne di fermarsi. Lei è una combattente, ma ha anche delle persone fantastiche che lottano per lei. Sono felice di annunciare che il film di Nimona è vivo“.

Il trailer di “Nimona”

Ecco di seguito il trailer ufficiale di “Nimona“, rilasciato recentemente da Netflix.

Nel trailer diamo un primo sguardo ai personaggi del film, coinvolti in avventure e in siparietti comici.

–

Dopo aver visto il trailer di “Nimona”, è il vostro turno di dirci cosa pensate di questo film. Vi ispira? Lo guarderete? Fatecelo sapere nei commenti!