Nina Zilli è una cantautrice di Piacenza classe 1980. Una delle voci femminili più amate nel panorama della musica italiana, voce di 50mila, Per sempre, L’amore è femmina, L’uomo che amava le donne e Mi hai fatto fare tardi per citarne alcuni.

Ed oggi Nina Zilli è pronta per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 14 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Innamorata (F___U!) che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato prodotto da Danti (il compagno di Nina Zilli) e vede la partecipazione straordinaria di Saturnino al basso. Il nuovo singolo anticipa l’uscita del nuovo album che dovrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno e che porterà con sé molte sorprese e nuove emozioni da vivere.

Il significato di Innamorata (F___U!)

Innamorata (F___U!), il nuovo singolo di Nina Zilli, si caratterizza per la sua ironia e per il suo timbro unico. Ci parla della vita e soprattutto di un sentimento forte come l’amore: a volte, infatti, capita di innamorarsi di una persona senza saperne il motivo. Ma l’amore è bello proprio perché è così, imprevedibile e senza spiegazioni. A proposito del brano, la cantante rivela che:

La cantante Nina Zilli

“Il brano ha tutti quei riferimenti super Motown che piacciono a me, che caratterizzano la mia musica da quando ho iniziato. C’è tutta la parte vintage che mi rappresenta, negli arrangiamenti, nel modo di scrivere. Questo è un pezzo molto divertente che mi ricorda le atmosfere degli anni ’60, translate però nella modernità. Inoltre, si sente anche l’influenza dell’urban, delle produzioni di Danti”.

Nel frattempo, Nina Zilli è pronta per diventare mamma, ma continua a fare nuove esperienze e non si limita al mondo della musica. Ha pubblicato infatti L’ultimo di sette, il suo primo romanzo e si è cimentata nei panni di attrice nel film La California. Una donna versatile e ricca di sorprese che non finisce mai di stupire. Certo, la musica resterà sempre il suo primo amore e l’unico modo in cui riesce davvero ad esprimersi nel migliore dei modi, ma al tempo stesso è pronta a battere anche altre strade. Ora, però, è arrivato il momento di dedicarsi alla gravidanza e prepararsi a vivere, per la prima volta, l’emozione di diventare mamma.

