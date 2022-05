È uscito oggi Nlfp, la nuova canzone degli Psicologi, realizzata in collaborazione con tha Supreme.

Dopo la pubblicazione di Trauma il 29 Aprile, che ha ottenuto la seconda posizione nella classifica degli album più venduti e la prima in quella dei vinili, oggi gli Psicologi insieme a tha Supreme pubblicano una sorpresa per i fan, un nuovo singolo intitolato, Nlfp acronimo di “Non lo faccio più”, prodotto da Bomba Dischi e Universal Music.

L’inedito di Lil Kaneki e Drast insieme a Tha Supreme è un brano fresco e leggero, ideale per aprire la stagione estiva ormai alle porte.

Il significato di Nlfp di tha Supreme e gli Psicologi

Nlfp parla dell’abitudine di ricadere sempre negli stessi schemi ed errori anche quando ci si ripete che non lo si farà più.

Le prime parole del brano ripetono proprio “Quante volte ho detto non lo faccio più” e suonano come un grido dispettoso dopo i primi accordi distorti di una chitarra elettrica.

Nlfp, prende spunto dalle azioni della vita quotidiana come tornare alle 4 o ripetere che si cambierà, tutte azioni che richiamano il mantra della canzone, ovvero, “Non lo faccio più” ma che alla fine vengono rifatte sempre.

Il ritornello è ritmato e scandito dalla batteria in grado di far nascere nell’ascoltatore il desiderio di saltare e cantare a squarciagola.

Il brano è accompagnato dal suono di una chitarra che arriva da tha Supreme, che con il suo stile inconfondibile si unisce ai due artisti dando al brano un senso di ulteriore leggerezza.

Il video è girato in bianco e nero e raffigura un ragazzo intento a scrivere su un muro proprio l’acronimo Nlfp come se fosse un modo per non dimenticarlo e non ricadere negli stessi sbagli.

Il testo di Nlfp di tha Supreme e gli Psicologi

Quante volte ho detto: “Non lo faccio più”

Tornare alle quattro, non mandarti un messaggio

Ripetere che cambio, non lo faccio più

Non alzarmi dal letto e rimanere depresso

Risolvere con l’alcol, non lo faccio più

Quando resto in disparte e quando guardo le altre

Ti ripeto ogni volta: “Non lo faccio più”

Uoh-oh-oh, non lo faccio più

Tanto lo rifaccio sempre, lo sai anche tu

Il pomeriggio mi sveglio col cervello fuso

Con i jeans, senza canne, mi aggiro confuso

Non rispondo ai messaggi, preferisco il buio

Sento il sole, anche se fuori c’è il diluvio

Ed a volte essere sé stessi spaventa più gli altri

Cambio atteggiamenti

Cerco di uscire, ma collasso se resti

Faccio la fine di chi scappa se cerchi

Mi stressi e

Stai in ansia ogni volta che parto

E se parlo con altre, dici che non mi vuoi più vedere

Volo per la strada e canto Vasco con il volto bianco

E mi risveglio sopra un marciapiede

Trenta messaggi che nemmeno mi ricordo

Per quanto mi riguarda ieri sera sono morto

Ho toccato il fondo e sono andato più giù

Quante volte ho detto: “Non lo faccio più”

Tornare alle quattro, non mandarti un messaggio

Ripetere che cambio, non lo faccio più

Non alzarmi dal letto e rimanere depresso

Risolvere con l’alcol, non lo faccio più

Quando resto in disparte e quando guardo le altre

Ti ripeto ogni volta: “Non lo faccio più”

Uoh-oh-oh, non lo faccio più

Tanto lo rifaccio sempre, lo sai anche tu

Non lo faccio più

Poi, bro, lo rifaccio e scazzo a loop

Passo da star tranquillo a far botte con Kush

Fumo e resto brillo, ma brillo di meno

Non lo faccio più, giuro

Sto nel blu e cullo

La mia anima per aver la calma

Poi mi dici: “Non sei tu” e chiudo

Me stesso di più, più, più, più, più, più

Oh my baby, mi facevi da scudo

Da ‘sta mia ansia

Bro, so star bene così

Non so

Quante volte ho detto: “Non lo faccio più”

Tornare alle quattro, non mandarti un messaggio

Ripetere che cambio, non lo faccio più

Non alzarmi dal letto e rimanere depresso

Risolvere con l’alcol, non lo faccio più

Quando resto in disparte e quando guardo le altre

Ti ripeto ogni volta: “Non lo faccio più”

Uoh-oh-oh, non lo faccio più

Tanto lo rifaccio sempre, lo sai anche tu

Il soffitto che va a pezzi

Ho lasciato le chiavi su

Spero solo che capirai

Quante volte ho detto: “Non lo faccio più

E tu, hai già ascoltato “Nlfp” degli Psicologi e tha Supreme? Scrivi che ne pensi nei commenti!