Dopo la recente esibizione al Concerto del Primo Maggio 2022, Marco Mengoni presenta il suo nuovo singolo “No stress”, disponibile da oggi in pre-save e pre-add.

No Stress è scritto da Marco Mengoni, Davide Petrella e Zef, che è anche il produttore del brano. Il nuovo singolo di Mengoni è una contaminazione e liberazione che ci insegna a non correre e a prenderci i nostri tempi.

Il brano è un insieme di percorsi, stati d’animo, dettagli e immagini ben definite che la voce di Marco raccoglie e libera in questo brano che ci accompagna verso la prossima estate.

Marco Mengoni, è pronto a tornare sul palco per i prossimi concerti. Nell’estate del 2022 infatti, sarà protagonista di due concerti eccezionali, i suoi primi live negli stadi per cui sono stati già venduti oltre 70mila biglietti.

Un’esplosione di energia davanti al suo pubblico, in una dimensione per l’artista ancora inedita. La data zero dei concerti si terrà il 14 Giugno a Villa Manin a Codroipo, il 19 Giugno sarà allo Stadio San Siro di Milano e il 22 Giugno sarà allo Stadio Olimpico di Roma.

Il significato del testo No stress di Marco Mengoni

No Stress è un inno che significa energia e vitalità. Un vero e proprio invito a trovare il proprio spazio e il proprio rituale, per allontanarsi dalla frenesia di tutti i giorni e creare quello che potrebbe essere il nostro personalissimo mantra, in grado di trasmetterci positività e che ci faccia ricaricare le batterie.

Il brano è perfetto per i prossimi mesi, è un incoraggiamento a liberarsi dallo stress, dalle ansie e a vivere la vita in piena libertà, lasciando da parte le paranoie e i dubbi che ci assillano.

Mengoni richiama e trasforma la voglia di libertà, nel ritornello infatti ripete, “fai come se stanotte fosse l’ultima”, invitando così, a non farsi fermare dal panico e dai pensieri.

Le atmosfere di partenza di “No Stress” richiamano la techno degli anni ‘90 che si mischiano con diverse culture musicali del mondo. Il brano contiene infatti, sonorità differenti, la ritmica e l’utilizzo percussivo delle corde della chitarra sono sporcate e colorate da elementi e sound latini, la parte melodica ha influssi europei e mediterranei, mentre il piano è suonato quasi in stile jazz.

Il testo di No stress di Marco Mengoni

Nuvole nel cielo marshmallow

Gioventù bruciata in ostello

Fa buio nelle retrovie ma se arrivi tu torna un sole yellow

Forse tu hai ragione, io sbaglio

Mi dici dove corri John Rambo

Diversi come techno e tango, Easy rider sbando

Ehi baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva fai un passo di dance

Ehi baby

no stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se sotto le stelle

il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

hey baby

No stress

No no no

No stress

No no no

hey baby

no stress

no no no

no stress

No no no

Che serata illuminata

Santa Britney liberata

Forse è tutto un karaoke in playback

non c’è più feeling, no funk

No feeling, no punk

Dormivi, no doubt

Tanto so che lo sai

Ehi baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva fai un passo di dance

Ehi baby

no stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se sotto le stelle

il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se hey baby

No stress

No no no

No stress

No no no

hey baby

no stress

no no no

no stress

No no no

E vedi che non serve correre (no stress)

E’ vero che oggi danno nuvole (no stress)

Anche sentirci alieni a volte ci fa bene

Che il buio se ne va

Ehi baby

no stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se sotto le stelle

il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se hey baby

No stress

No no no

No stress

No no no

hey baby

no stress

no no no

no stress

No no no

