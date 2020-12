Il 2020 è stato un anno importante per Noah Cyrus.

La sua canzone July ha raccolto importanti numeri nelle piattaforme di streaming musicale e ha permesso alla ragazza di ottenere il doppio disco di platino. The End Of Everything è stato accolto con recensioni entusiastiche.

La ventenne ha poi ottenuto una meritata nomination come miglior nuovo artista ai Grammy. Ora chiude i 12 mesi più lunghi del XI secolo con un nuovo singolo dal titolo “All Three“. Contorta, cruda e riconoscibile, la ballata parla di essere vittime di una relazione distruttiva.

“Odio davvero quando dici che mi ami, quelle parole pronunciate sono cemento bagnato”, inizia la canzone Noah.

“E tra le tue braccia, mi sento così fortunata e senza peso quando ti corichi su di me.”

Questo ci porta al ritornello.

“Ma tesoro, se potessi, mi innamorerei di qualcuno migliore di me, qualcuno migliore per me”, canta la Cyrus. “Ma siamo fanatici del brivido, giocando a scopare, sposare e ucciderci – tesoro, tutti e tre.”

Nella cover della canzone, Noah Cyrus è nuda in una vasca da bagno ricoperta di sangue. Comunque non so voi, ma noi pensiamo che Noah sia dannatamente sottovalutata. Le sue canzone sono piene di significato e mai banali. Forse non ottiene il successo che merita perché è la sorella della più famosa Miley Cyrus?

Qui sotto il testo di All Three di Noah Cyrus

[Verso 1]

I really hate when you say you love me

Those spoken words are wet concrete

And in your arms, I feel so lucky (Yeah)

Weightless when you lie on me

[Ritornello]

But darling if I could

I would fall for someone good

Someone good for me

But we’re suckers for the thrill

Playing fuck, marry, and kill

Honey, we’re all three (Hmm-hmm, hmm-hmm)

[Verso 2]

I’ve got scars and yes, you left them

You left but always still around (Oh, oh)

You’re my nemesis, you’re my best friend

(We) Nearly walk on common ground

[Ritornello]

But darling if I could

I would fall for somеone good

Someone good for mе

But we’re suckers for the thrill

Playing fuck, marry, and kill

Honey, we’re all three (Hmm-hmm, hmm-hmm)



[Ponte]

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

[Ritornello]

But darling if I could

I’d fall for someone good

Someone good for me

Oh, but we’re suckers for the thrill

Playing fuck, marry, and kill

Honey, we’re all three