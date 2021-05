Noel Gallagher, cantautore di Manchester classe 1967, è salito alla ribalta grazie al gruppo degli Oasis ed ora è pronto per tornare sulla scena musicale. Un personaggio eccentrico, spesso criticato per i suoi modi di fare, ma su una cosa non si può non concordare: il suo talento. Autore di brani di successo mondiale, ora torna protagonista con la canzone We’re On Our Way Now dove il tema principale è proprio l’amore. A tal proposito, Noel Gallagher afferma che;

“E’ una canzone che racconta il fatto di non poter dire addio e sulla frustrazione provata riguardo alle cose non dette”.

Il videoclip ufficiale di We’re On Our Way Now è uscito proprio oggi. Diretto da Dan Cadan, vede come protagonista Matt Smith, attore noto per aver preso parte a The Crown ed a Doctor Who, insieme alla modella Gala Gordon. Inoltre, vi è anche un cameo con protagonista lo stesso Gallagher. Il video è ispirato alla Nouvelle Vague francese, soprattutto al film Fino all’ultimo respiro di Jean-Luce Godard, uscito nel 1960.

Il brano We’re On Our Way Now anticipa l’uscita di Back The Way We Came: Vol.1 (2011-2021), che vedrà la luce l’11 giugno e che contiene 18 successi dei primi dieci anni degli High Flying Birds. Dopo aver preso parte al concerto del Primo Maggio di Roma, Noel Gallagher è pronto per tornare ad emozionare il suo pubblico.

Ed a te piace Noel Gallagher? Quale è la sua canzone che preferisci? Ti aspettiamo nei commenti ed intanto ti lasciamo il testo e la traduzione di We’re On Our Way Now.

Il cantante Noel Gallagher

Il testo di We’re On Our Way Now

Remember what might have been, had to walked you home

I said I’ll see you later

You were living the dream but when the morning come

You’d gone meet your maker

Good luck in the after life

I hear the morning sun

Doesn’t cast no shadow

You chose to drift away but look at you now

We’re on our way now

The truth can be so hard to swallow

Hey now, cos you’ve got the love, you’ve got the love lady

I’m worn out cos with every little trick they try to drag you down

You don’t know why

Stood on top of the world and when the cold wind blowed

You said thе chill don’t matter

Having the time of your lifе but when you take those pills

Does it make it better ?

Good luck in the after life

I hear the morning sun

Doesn’t cast no shadow

You chose to drift away but look at you now

We’re on our way now

The truth can be so hard to swallow

Hey now, cos you’ve got the love, you’ve got the love lady

I’m worn out cos with every little trick they try to drag you down

You don’t know why

We’re on our way now

The truth can be so hard to swallow

Hey now, cos you’ve got the love, you’ve got the love lady

I’m worn out cos with every little trick they try to drag you down

You don’t know why

Cos you’ve got the love, you’ve got the love lady

You’ve got the love, you’ve got the love lady

La traduzione di We’re On Our Way Now

Ricordo cosa sarebbe potuto accadere, dovevo accompagnarti a casa

E ti ho detto che ci saremmo rivisti più tardi

Stavi vivendo un sogno, ma quando il mattino è arrivato

Eri andato incontro al tuo creatore

Buona fortuna nell’altro mondo

Sento il sole della mattina che

Non proietta ombre

Hai scelto di allontanarti, ma ora guardati

Adesso siamo sulla strada giusta

La verità è così difficile da mandare giù

Ehi, adesso hai l’amore, hai la signora dell’amore

Sono stanco perché cercano di farti affondare con ogni trucchetto

Non sai perché

Stava in cima al mondo e quando soffiava il freddo vento

Hai detto che il freddo per te non ha nessuna importanza

Avere il tempo della tua vita, ma quando prendi quelle pillole,

Lo rende migliore?

Buona fortuna nell’altro mondo

Sento il sole della mattina che

Non proietta ombre

Hai scelto di allontanarti, ma ora guardati

Adesso siamo sulla strada giusta

La verità è così difficile da mandare giù

Ehi, adesso hai l’amore, hai la signora dell’amore

Sono stanco perché cercano di farti affondare con ogni trucchetto

Non sai perché

Adesso siamo sulla strada giusta

La verità è così difficile da mandare giù

Ehi, adesso hai l’amore, hai la signora dell’amore

Sono stanco perché cercano di farti affondare con ogni trucchetto

Non sai perché

Perché hai l’amore, hai l’amore, signora

Hai l’amore, hai l’amore, signora