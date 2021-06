Noel Gallagher ha pubblicato il nuovo singolo “Flying On The Ground”, secondo estratto dal suo prossimo album di greatest hits in arrivo l’11 giugno.

Il brano è una bellissima ballata che raccoglie diverse influenze che l’ex Oasis ha apprezzato negli ultimi anni, come il suo amore per la Motown, la più celebre etichetta discografica blues di sempre fondata a Detroit nel 1959.

Il video è direttamente collegato a quello di “We’re On Our Way Now“, che era ispirato alla New Wave francese. In entrambi ci sono due attori della serie The Crown, Matt Smith e Gala Gordon. Quello di “Flying on the Ground” racconta momenti più intimi della coppia, e anche un segreto nascosto dal personaggio di Smith che trasformerà la loro vita in tragedia.

Ecco le parole di Noel sul video ufficiale:

«Il video rivela l’oscurità che si nasconde dietro la relazione tra i nostri protagonisti… ha una svolta tragica. È un evidente omaggio a Fino all’ultimo respiro e Bande à part. Matt e Gala hanno avuto la libertà di improvvisare in entrambi i video».

Per quanto riguarda il pezzo, Gallagher ha detto con la solita ironia che lo contraddistingue, citando il grande pianista statunitense Bacharach:

«Se Burt Bacharach avesse scritto per la Motown, la sua musica suonerebbe così. Ma non sarebbe altrettanto bella, ovviamente».

Il videoclip ufficiale di “Flying On The Ground”, come quello del precedente singolo ”We’re On Our Way Now”, è stato diretto da Dan Cadan & Jonathan Mowatt.

Venerdì 11 giugno uscirà invece ovunque il primo greatest hits del progetto da solista che di Noel. L’album si intitolerà ”Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)” e conterrà i più grandi successi pubblicati nel corso degli ultimi dieci anni, oltre a due inediti. Come specificato più volte dallo stesso artista a proposito della sua nuova formazione, i Noel Gallagher’s High Flying Birds non sono in realtà una band in senso stretto, non potendo contare su una formazione stabile e consolidata, si tratta bensì di un ”collettivo” soggetto a mutamenti.

All’interno dei tre dischi che andranno a comporre il greatest hits sono state inserite canzoni quali ”The Death of You”, ”AKA… What a Life!” e ”If I Had a Gun…”, che sono stati i primi tre singoli pubblicati nel 2011. C’è inoltre una versione live di ”Dead In The Water”, registrata presso RTÉ 2FM Studios di Dublino, e diverse versioni acustiche e strumentali di altri successi.

Testo di “Flying On The Ground”

(Verse 1)

Like a lonely soul, on an empty sea

Behind a setting sun, I bet you can’t find me

I’m flying on the ground

Yeah, I’m upside down

‘Cause I got so high

(Verse 2)

I walk in single file, on an open road

My head is in the clouds, got a heart of gold

I’m flying on the ground

Yeah, I’m upside down

‘Cause I got so high

(Chorus)

You never do what you’re told

You’re coming out of the cold

And we’ll say a prayer for everyone that we know

As the years go by, I’ll wipe the tears from your eye

All we need is love and a place we call home

You never do what you’re told

You’re coming out of the cold

And we’ll say a prayer for everyone that we know

As the years go by, I’ll dry the tears from your eye

All we need is love and a place we call home

You never do what you’re told

You’re coming out of the cold

And we’ll say a prayer for everyone that we know

As the years go by, I’ll wipe the tears from your eye

All we need is love and a place we call home

(Verse 3)

Like a lonely soul, on an empty sea

Behind a setting sun, I bet you can’t find me

I’m flying on the ground

Yeah, I’m upside down

‘Cause I got so high

I’m flying on the ground

Yeah, I’m upside down

‘Cause I got so high

I’m flying on the ground

Yeah, I’m upside down

‘Cause I got so high

Traduzione di “Flying On The Ground”

(Strofa 1)

Come un’anima solitaria, in un mare vuoto

Dietro un tramonto, scommetto che non riesci a trovarmi

Sto volando sulla terra

Sì, sono a testa in giù

Perché mi sono sballato di brutto

(Strofa 2)

Cammino in fila indiana, su una strada aperta

La mia testa è tra le nuvole, ho un cuore d’oro

Sto volando sulla terra

Sì, sono a testa in giù

Perché mi sono sballato di brutto

(Ritornello)

Non fai mai quello che ti viene detto

Stai uscendo dal freddo

E diremo una preghiera per tutti quelli che conosciamo

Col passare degli anni, asciugherò le lacrime dai tuoi occhi

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è l’amore e un posto che chiamiamo casa

Non fai mai quello che ti viene detto

Stai uscendo dal freddo

E diremo una preghiera per tutti quelli che conosciamo

Con il passare degli anni, asciugherò le lacrime dai tuoi occhi

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è l’amore e un posto che chiamiamo casa

Non fai mai quello che ti viene detto

Stai uscendo dal freddo

E diremo una preghiera per tutti quelli che conosciamo

Col passare degli anni, asciugherò le lacrime dai tuoi occhi

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è l’amore e un posto che chiamiamo casa

(Strofa 3)

Come un’anima solitaria, in un mare vuoto

Dietro un tramonto, scommetto che non riesci a trovarmi

Sto volando sulla terra

Sì, sono a testa in giù

Perché mi sono sballato di brutto

Sto volando sulla terra

Sì, sono a testa in giù

Perché mi sono sballato di brutto

Sto volando sulla terra

Sì, sono a testa in giù

Perché mi sono sballato di brutto