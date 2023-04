I Nomadi sono un gruppo musicale dell’Emilia Romagna che è stato fondato nel 1963. All’attivo hanno ben 83 album che, nel corso degli anni, li hanno portati a diventare una delle band più amate nel panorama della musica italiana e non solo.

Oggi la formazione dei Nomadi vede: Beppe Carletti fin dall’esordio della band (tastiere e fisarmonica), Cico Falzone (chitarre e cori), Daniele Campani (batteria), Yuri Cilloni (voce dal 2017), Massimo Vecchi (basso e voce) e Sergio Reggioli (violino e voce). Una formazione che è cambiata spesso negli anni, ma che ha visto in Beppe Carletti sempre un punto fermo. Voce di brani che ancora oggi, nonostante gli anni passati, cantiamo a memoria come Io vagabondo, Un pugno di sabbia, Io voglio vivere, Canzone per un’amica, Dio è morto fino a Ma che film la vita e Toccami il cuore per citarne alcuni. Ed oggi i Nomadi sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, mercoledì 19 aprile, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Cartoline da Qui che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato scritto da Luciano Ligabue che ha voluto, in questo modo, omaggiare la band che è arrivata all’importante traguardo di 60 anni di carriera. Il singolo, inoltre, dà anche il titolo al nuovo album dei Nomadi, la cui uscita è attesa per venerdì 5 maggio.

Il gruppo musicale dei Nomadi

Il significato di Cartoline da Qui

Cartoline da Qui, il nuovo singolo dei Nomadi, parla della loro terra e di dove è nata la passione e l’amore che, da sempre, caratterizzano tutti i brani della band. A proposito del brano, Beppe Carletti, il fondatore dei Nomadi, ha rivelato che:

“E’ un profondo racconto di intense immagini, nato dal genio di Luciano dopo la visita alla mostra di Augusto Daolio. Un grande regalo ai Nomadi per i loro 60 anni”.

Nel frattempo, i Nomadi sono pronti per festeggiare i 60 anni di carriera con i loro fan grazie ad un doppio appuntamento: il 3 giugno a Novellara ed il 10 giugno a Riccione.

