La cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 si terrà il 27 Marzo. I candidati italiani di quest’anno sono, Paolo Sorrentino, Massimo Cantini Parrini ed Enrico Casarosa.

Il primo candidato agli Oscar è Paolo Sorrentino, con “È Stata La Mano Di Dio”, nella categoria miglior film internazionale. La seconda nomination è per il costumista Massimo Cantini Parrini, con “Cyrano”, nomination condivisa con la collega britannica Jacqueline Durran. Il terzo candidato è Enrico Casarosa, regista del film di animazione, prodotto dalla Pixar, “Luca”, insieme alla produttrice Andrea Warren.

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, candidato come miglior film internazionale

Il regista, Paolo Sorrentino, non è nuovo alle candidature agli Oscar. Ha già vinto la statuetta nel 2014 con “La Grande Bellezza“, nella categoria che allora portava il nome di “miglior film straniero”, dicitura poi abolita perché ritenuta non politicamente corretta e sostituita da “miglior film internazionale”. Nel 2014, quando salì sul palco insieme a Toni Servillo, ringraziò pubblicamente le sue fonti di ispirazione facendo i nomi di Federico Fellini, Martin Scorsese e Diego Armando Maradona.

E proprio Maradona, insieme ad altri elementi autobiografici di Sorrentino, sono al centro di “È Stata La Mano Di Dio“. Il film, ha ottenuto l’approvazione di Robert De Niro, che ha voluto sottolineare come, da italo americano, abbia ritrovato nel film umori, caratteri e personaggi per lui incredibilmente familiari. A sostenere la nomination, sono arrivate anche altre candidature di peso, come quella nella categoria di miglior film internazionale ai Golden Globes e Critics’ Choice Award, due nomination ai Batfa e tre agli Efa, considerati gli Oscar europei.

Massimo Cantini Parrini, candidato come miglior costumista

Massimo Cantini Parrini è alla seconda nomination consecutiva agli Oscar. Negli ultimi anni, infatti, la sua carriera è letteralmente esplosa, dalla vittoria ai David di Donatello del 2016, ha vinto cinque premi di categoria in sei anni. L’anno scorso ottenne la candidatura dell’Academy con “Pinocchio” di Matteo Garrone, venne battuto però, da “Ma Rainey’s Black Bottom“. La nomination di quest’anno, insieme alla collega Durran, è per il film “Cyrano”, a conferma del successo ormai internazionale di Massimo Cantini Parrini.

Enrico Casarosa porta l’estate Italiana agli Oscar

Anche il regista e animatore genovese, Enrico Casarosa è alla sua seconda nomination agli Oscar, dopo quella ricevuta nel 2012, per il miglior cortometraggio d’animazione intitolato “La Luna”, prodotto dalla Pixar. Questa volta, la nomination è per “Luca”, film d’animazione che vede il suo esordio alla regia di un lungometraggio. Casarosa si è ispirato alle sue origini, inventandosi una storia fantastica e ricca di significato ambientata alle Cinque Terre. Un racconto che richiama l’atmosfera dei film anni Cinquanta incorniciato dai colori, musiche e paesaggi del Belpaese.

“Luca”, si è già aggiudicato il premio di categoria ai Golden Globes, ai Bafta e ai Critics’ Choice Awards.

Agli Oscar, Casarosa si trova in competizione con il film “Encanto”, prodotto dalla Disney, proprietaria anche della Pixar. Sembra però, che la Colombia inventata da Jared Bush e Byron Howard avrà la meglio sul racconto di Casarosa.

