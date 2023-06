Non ho mai è una serie tv statunitense ideata da Mindy Kaling e da Lang Fisher. Ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020 ed ha all’attivo due stagioni per un totale di 20 episodi. Racconta la storia di Devi Vishwakumar, una ragazza che, dopo la morte prematura del padre, decide di cambiare e di fare tutte le cose che non ha mai fatto in precedenza a causa della timidezza.

All’attivo ha quattro stagioni con l’ultima che ha fatto il suo debutto proprio oggi, giovedì 8 giugno, su Netflix e che già, nel giro di poche ore, ha conquistato il pubblico. E come sempre, cosa ci si domanda quando escono dei nuovi episodi? La domanda di rito è sempre la stessa, ovvero chiedersi se gli episodi appena usciti saranno gli episodi finali della serie tv oppure se poi si andrà avanti. Purtroppo per quanto riguarda Non ho mai siamo arrivati alle battute finali e la quarta stagione coincide con il capitolo finale. Se non hai ancora avuto modo di vedere gli episodi della nuova stagione di Non ho mai non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati. Negli ultimi episodi, infatti, troviamo una Devi decisamente matura e pronta a salutare il liceo per iniziare un nuovo capitolo della sua vita che, purtroppo, noi telespettatori non potremo seguire e non potremo accompagnare Devi al college se non con la nostra immaginazione. Durante un’intervista con Et Online, la creatrice Mindy Kaling ha rivelato come Non ho mai sia sempre stata pensata come una serie tv basata sulla vita di liceo e quindi la cosa più naturale e spontanea da fare, ora, è porre fine alla storia quando l’avventura di Devi al liceo giunge alla conclusione. Queste le sue parole:

“Non possono essere al liceo per sempre. Abbiamo già visto spettacoli del genere con gente al liceo da 12 anni, ma cosa sta succedendo?”.

Ovviamente i protagonisti crescono e non è possibile avere 17 anni per sempre. Un altro problema da non sottovalutare è che gli attori che interpretano gli adolescenti, in realtà non lo sono. Ad esempio Darren Barnet veste i panni di Baxton, ma nella realtà ha 32 anni. A tal proposito, la Kaling rivela che:

Devi, la protagonista di Non ho mai

“Gli attori invecchiano ed inizia a sembrare folle che un 34enne possa interpretare un quindicenne”.

Ovvio, il pubblico è triste perché è arrivato il momento di salutare Devi e le sue avventure, ma Mindy Kaling afferma che è giusto così perché il personaggio di Devi ha già dato il massimo, ci ha regalato emozioni, rabbia, ansia e curiosità quindi è arrivato il momento di lasciarlo libero di andare per la sua strada:

“E’ stato un finale molto emozionante. Adoro davvero questo mondo e ciò che gli attori sono riusciti a dare ai loro personaggi. Lo ha reso una delle migliori esperienze creative della mia vita”.

Si è anche detta felice del fatto che Netflix abbia accolto la sua serie tv ed abbia dato l’opportunità di raccontare storie che, invece, sarebbe stato difficile raccontare tramite tradizionali programmi di rete. C’è chi propone un sequel di Non ho mai dove potremmo seguire Devi al college, ma per la creatrice si tratta di un salto difficile da fare ed è meglio concludere tutto qui.

E tu hai già visto Non ho mai? Ti dispiace che la quarta stagione coincida con l’ultima? Ti aspettiamo nei commenti!