Esce oggi, venerdì 18 novembre 2022, “Non lo dire a nessuno“, il nuovo vibrante brano di Gazzelle che segue di un anno i suoi ultimi lavori, “Bestie” e “Destri” e che è stato prodoto da Federico Nardelli.

Gazzelle, pseudonimo di Flavio Bruno Pardini, è un cantautore romano classe 1989 molto amato in Italia; secondo quanto annunciato da lui stesso soltanto qualche giorno fa, il 9 giugno 2023 terrà un grande concerto presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Significato della canzone

“Non lo dire a nessuno” è un brano schietto, in cui Gazzelle critica cinicamente il disinteresse che domina la società di oggi, in cui le persone non si accorgono degli altri, dei loro problemi e delle loro gioie, in quanto troppo prese da se stesse per vedere davvero – o volere vedere – il mondo che le circonda.

Proprio per questo motivo, Gazzelle invita alla riservatezza, un concetto di cui ormai quasi non si sa più il significato; consiglia di tenere per sè le proprie vittorie, i propri motivi di felicità, e goderseli appieno così come sono senza condividerli con persone che non capirebbero, e non si sforzerebbero neanche di farlo.

Testo di “Non lo dire a nessuno“

Non lo dire a nessuno

quando sei felice e ti gira la testa

Che non importa a nessuno

Se tutto va bene e ti senti leggero

Che non ti prende nessuno

se cadi a 200 chilometri a terra

Dal tuo pezzo di cielo

Né il tuo amico piu vero

Né le foglie di un albero che sfiorano tutto

Io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto, tutto, tutto

Ho preso tutte le mie bugie

tre litri e mezzo di malinconie

la spazzatura delle tue follie

Le mie

Non lo dire a nessuno

quando sei felice e ti senti al sicuro

Che non importa a nessuno

Se tutto va bene e ti senti un po’ meglio

Che non ti salva nessuno

se corri piu veloce più forte del vento

Che non ti sposta ma tremi

come un’antenna sul tetto

come quando mi odiavi e mi strillavi tutto

io mi sono bevuto tutto,

io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto, tutto, tutto

Ho preso tutte le mie bugie

3 litri e mezzo di malinconie

la spazzatura delle tue follie

Le mie

Forse spero

che tutto ti diventi meno brutto

ma per davvero

non come gli specchi dei negozi

che sfinano tutto

Io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto, tutto, tutto

Ho preso tutte le mie bugie

tre litri e mezzo di malinconie

la spazzatura delle tue follie

Le mie

io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tu…

