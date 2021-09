Chris Jagger ha chiesto al fratello maggiore Mick di unirsi a lui nel nuovo video per la sua canzone “Anyone Seen My Heart“. Nella clip i due fratelli eseguono la traccia soul insieme in quello che sembra essere un ambiente conviviale (tipo le mura domestiche di uno dei due). All’inizio del video i due sembrano parlare in merito alla stesura del partito del brano.

Se ami la musica soul dovresti aggiungere Anyone Seen My Heart alla tua playlist.

“Anyone Seen My Heart” vanta una melodia orecchiabile che incorpora elementi soul, pop e ska.

Il video musicale è diretto da Oska Zak.

“Anyone Seen My Heart” è disponibile nel recente album di Jagger, Mixing Up the Medicine, uscito il 10 settembre. La canzone, come molte altre presenti nel LP, è stata ispirata dall’oscuro poeta del XIX secolo Thomas Beddoes. “Stavo leggendo questo libro di Ezra Pound e ha menzionato Beddoes”, ha detto Jagger in una nota. “Ho trovato questo suo libro intitolato Death’s Jest Book, in cui ha scritto delle commedie strane. Ho letto alcuni dei suoi versi, li ho estrapolati e fatti diventare musica”.

