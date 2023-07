Non sono ancora morta è una serie tv divertente e comica che ha appena fatto il suo debutto su Disney +. Proprio la scorsa settimana, mercoledì 28 giugno, infatti i primi 13 episodi sono arrivati sulla piattaforma di streaming.

Disney + si conferma sempre più sulla cresta dell’onda e sta dando filo da torcere ai suoi diretti avversari quali Netflix ed Amazon Prime Video. La piattaforma, infatti, è sempre alla ricerca di titoli originali che possano divertire il pubblico, soprattutto visto il periodo già difficile che stiamo vivendo, almeno possono garantire qualche ora di spensieratezze e dobbiamo dire che con la scelta di portare nel loro catalogo Non sono ancora morta ci sono riusciti alla grande. La serie tv è basata sul libro Confessions of a Forty – Something F**k Up di Alexandra Potter che è stato pubblicato nel 2020. Protagonista è Nell Serrano, interpretata dall’attrice Gina Rodriguez, colei che ha già vestito i panni di Jane nell’omonima serie tv Netflix Jane the Virgin. Ma cosa fa Nell di professione? È semplice, tornata single da poco ed in grandi difficoltà economiche, decide di tornare al suo primo lavoro. In passato, infatti, era una giornalista di successo, lavoro che ha dovuto lasciare per aiutare il fidanzato con l’avviamento del suo ristorante.

Gina Rodriguez in Non sono ancora morta

Trova lavoro per un giornale locale di Pasadena, sua città natale, dove deve occuparsi della stesura di necrologi. Un compito non certo facile, ma che diventa ancora più difficile se, mentre si è intenti a scriverli, si inizia ad essere perseguitati dai fantasmi. Inoltre, a Pasadena tutti sembrano stare meglio di lei ed essere realizzati sia a livello personale sia a livello professionale. Mentre Nell non si può neanche permettere un appartamento in affitto se non uno in condivisione con uno sconosciuto che inizia a starle addosso ed a controllare i suoi consumi, ma anche a chiederle di iniziare ad abituarsi al riciclaggio. Il debutto di Non sono ancora morta è stato solo ieri, ma anche complice la durata degli episodi di circa 20 o 22 minuti ciascuno, la serie tv è stata divorata dai telespettatori che, arrivati a questo punto, si chiedono se la serie creata da Casey Johnson e da David Windsor avrà o meno una seconda stagione.

E per la gioia del pubblico, la risposta è positiva. A dir la verità, Non sono ancora morta è stata rinnovata già lo scorso mese, ma ora è arriva la conferma ufficiale grazie a Deadline. Al momento, ovviamente, è ancora difficile sapere quando arriveranno i nuovi episodi sul piccolo schermo perché ci vorrà tempo per tornare sul set e dedicarsi alla post produzione, ma se tutto va per il verso giusto, entro la fine del 024 dovrebbe arrivare Non sono ancora morta 2. Una seconda stagione dove la protagonista sarà sempre Nell Serrano ovviamente e che vedrà tornare Gina Rodriguez. E molto probabilmente ritroveremo nel cast altri volti della prima stagione come Lauren Ash nei panni di Lexi, Hannah Simone in quelli di Sam e Rick Glassman in quelli di Edward.

E tu hai già visto Non sono ancora morta? Ti piacciono questo genere di serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!