Il mito del vampiro torna a conquistare il pubblico. Nosferatu, il remake firmato da Robert Eggers, ha sorpreso tutti con un successo straordinario, non solo nelle sale ma anche sulle piattaforme digitali. Nonostante un’uscita in streaming anticipata, il film ha già incassato 166 milioni di dollari in tutto il mondo, posizionandosi tra i remake di maggior successo nella storia del cinema. Una vittoria per il regista di The Lighthouse e The Witch, che ancora una volta dimostra il suo talento nel reinventare i classici con uno stile unico e visivamente magnetico.

Un successo da record

Nosferatu ha raggiunto i 93 milioni di dollari al box office negli Stati Uniti, un traguardo che lo colloca al 29° posto tra i remake più redditizi di sempre, superando Father of the Bride (1991) ma restando ancora dietro a titoli come The Magnificent Seven (2016) e The Mask of Zorro (1998). A livello globale, il film ha incassato altri 73 milioni di dollari, dimostrando che il fascino del conte Orlok è immortale.

Nonostante il film abbia subito un calo nelle ultime settimane, registrando solo 1,9 milioni di dollari nel quinto weekend di programmazione e scendendo al 13° posto nella classifica settimanale, il successo complessivo resta impressionante. Eggers ha saputo costruire un’atmosfera gotica e inquietante, valorizzando la potenza del bianco e nero e un’illuminazione espressionista che rende omaggio all’originale del 1922.

Il posizionamento tra i blockbuster

Nosferatu è attualmente tra i 25 film con il maggiore incasso del 2024 nel mercato statunitense, posizionandosi al 25° posto dopo aver superato The Fall Guy, ma ancora sotto Bob Marley: One Love. Inoltre, è entrato nella classifica dei 75 film fantasy più redditizi di sempre, battendo Prince of Persia: Sands of Time e The Scorpion King, ma ancora distante da Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves e The Nightmare Before Christmas.

Parallelamente, il film sta scalando anche le classifiche digitali. Nonostante la concorrenza agguerrita di titoli come Sonic the Hedgehog 3 e Moana 2, Nosferatu sta cercando di conquistare un posto tra i primi cinque film più acquistati in streaming.

Il cast stellare

A dare vita a questa rivisitazione del classico di Friedrich Wilhelm Murnau è un cast di altissimo livello. Lily-Rose Depp interpreta Ellen Hutter, mentre il ruolo del conte Orlok è affidato a Bill Skarsgård, già noto per la sua interpretazione di Pennywise in IT. Accanto a loro troviamo Nicholas Hoult nel ruolo di Thomas Hutter e Aaron Taylor-Johnson in quello di Friedrich Harding. Completano il cast Willem Dafoe, nei panni del professor Albin Eberhart von Franz, e Emma Corrin, recentemente salita alla ribalta per il ruolo da antagonista in Deadpool & Wolverine.

Anche Ralph Ineson è presente nel film, interpretando il dottor Wilhelm Sievers. Con un cast di questo calibro e la direzione visionaria di Eggers, Nosferatu si conferma un’opera di grande impatto cinematografico.

Il futuro di Nosferatu

Attualmente il film è ancora disponibile in molte sale cinematografiche, ma chi non ha avuto l’occasione di vederlo al cinema può già trovarlo su piattaforme digitali come Prime Video e Apple TV+ per l’acquisto o il noleggio. Il suo successo potrebbe spianare la strada ad altre rivisitazioni di classici del cinema horror, dimostrando che il pubblico è ancora affamato di storie cupe e atmosfere gotiche.

Con Nosferatu, Robert Eggers ha dimostrato che i grandi classici possono ancora trovare spazio nel panorama cinematografico moderno, mescolando fedeltà all’originale con una visione stilistica innovativa. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, premiando il film con un box office da record.

E tu? Hai già visto Nosferatu? Cosa ne pensi di questa rivisitazione? Ti ha spaventato quanto l’originale? Diccelo nei commenti!