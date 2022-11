Alessandra Amoroso pubblica oggi, 11 Novembre il suo nuovo singolo, intitolato “Notti Blu”, disponibile in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

In attesa dell’inizio del Tutto Accade Tour il 29 Novembre, Alessandra Amoroso torna con questo nuovo brano a far ballare il suo pubblico dopo lo show di quest’estate a San Siro.

Nelle nuove date dei concerti verrà portata in scena l’essenza del live nello stadio, ma adattata alla dimensione del palazzetto a cui si aggiungeranno sorprese e alcune novità.

“Notti Blu” è stato scritto da Davide Petrella e prodotto da Zef, lo stesso team di “Camera 209”, in questo modo continua il suo percorso di ricerca di strade musicali nuove e di vesti sonore che portano Alessandra ad un’evoluzione già in atto da tempo.

Il significato di “Notti Blu” di Alessandra Amoroso

Il nuovo singolo della Amoroso non è una classica canzone d’amore. Certo, c’è un lui di fondo cui sembra rivolgersi la cantante, ma è lontano, distante, quasi un ricordo in una serata che la protagonista, in un mood non proprio positivo, vuole dedicare solo al divertimento: “E voglio ballare sulla luna, la gente in paranoia, per la strada, anche se piove ora resto fuori, mi accorgo che è normale“.

In un mondo che sembra deluderla ogni minuto, che sembra regalarle solo sguardi su paesaggi surreali, non c’è soluzione per l’Amoroso, che decide di prendersi una pausa, allontanarsi da tutto e tutti e mettersi a ballare, per cercare di tenere lontani, almeno per una sera, i pensieri e le preoccupazioni.

Il testo di “Notti Blu” di Alessandra Amoroso

Rientro a casa

fuori è già mattina

e non ho più le chiavi di casa

e non ho più voglia di dormire

quindi ora che faccio, che mi sento uno straccio

certi giorni penso che le cose cambiano ma solo un po’

però

a volte affogo nella nebbia tra i pensieri

e non so dove sto, non ho

Lontano da me

lontano da tutto

anche in un’altra città

lontano da te

ancora una notte che mi sento a metà

E voglio ballare

sulla luna

la gente in paranoia

per la strada

anche se piove

ora

resto fuori

mi accorgo che è normale

normale

normale

Notti blu sento una voce fa

notti blu chissà mai se

notti blu chissà mai se

Certi giorni penso che la gente sogna troppo

io forse no, però

che paesaggio surreale

cercherò un pianeta in autostop

e resto un po’

Lontano da me

lontano da tutto

anche in un’altra città

lontano da te

ancora una notte che mi sento a metà

E voglio ballare

sulla luna

la gente in paranoia

per la strada

anche se piove

ora

resto fuori

mi accorgo che è normale

normale

normale

Notti blu sento una voce fa

notti blu chissà mai se

notti blu chissà mai se

Guarda che le ore passano veloci

e quello che volevi poi non conta più

non buttarti via nel frastuono c’è una musica

che rende le notti blu

E voglio ballare

sulla luna

la gente in paranoia

per la strada

anche se piove

ora

resto fuori

mi accorgo che è normale

normale

normale

Notti blu sento una voce fa

notti blu chissà mai se

notti blu chissà mai se

