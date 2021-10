Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2021 e in sala in questi giorni, ecco il nuovo film di Francesco Mandelli da titolo Notti in bianco, baci a colazione, la storia del fumettista Matteo Bussola raccontata con ironia e leggerezza. Un film che consigliamo di andare a vedere, per la bellezza della storia e perché sono questi i film che inorgogliscono il cinema italiano.

La sceneggiatura è adattamento dell’omonimo romanzo autobiografico di Matteo Bussola e ha come protagonista l’attore Alessio Vassallo, nei panni del protagonista, e Ilaria Spada nei panni di Paola Barbato, moglie del protagonista.

Analisi del trailer di Notti in bianco, baci a colazione

Sin dalle prime immagini del trailer, che vi mostriamo in cima all’articolo, si capisce subito a leggerezza e l’ironia verso il quale ci trasporterà il film. Come prima cosa si sente il suono insistente di una sveglia, e una voce fuori campo (la voce del protagonista) che ci racconta che ogni mattina si sveglia alle 5:05, un numero che lui legge come un S.O.S.

Padre di famiglia, con tre figlie e un cane, ha cambiato totalmente la sua vita da quando Paola, sua moglie, è entrata nella sua vita. Paola è una scrittrice e sceneggiatrice che lavora soprattutto di notte, e passa i giorni a fare incontri di lavoro lasciando suo marito a casa a fare il papà. Lui ama quel ruolo, ma sogna anche di diventare un grande fumettista, passione alla quale dedica molto del suo tempo.

La grande occasione arriva quando gli viene offerto un lavoro, ma questo grande cambiamento potrebbe turbare l’equilibrio della famiglia, arrivando come un uragano. Come riusciranno a tenere in piedi il tutto, ma soprattutto, vale davvero la pena cambiare una vita che piace così com’è?

I temi che vediamo mettere in scena nel film Notti in bianco, baci a colazione sono temi familiari a noi tutti, ma nel film vengono trattati in modo leggero e propositivo, senza calcare troppo sui pregiudizi, anzi, cercando di smontarli.

Tutto si conclude con un frase che poi spiega il senso generale della storia: La felicità non centra niente con quello che vuoi, perché la vita non è ciò che ti capita, ma quello che cerchi di fare con ciò che ti capita.

Un film da vedere assolutamente!