“Now and Then”è l’ultima canzone dei Beatles, è uscita il 2 Novembre in contemporanea mondiale è stato un evento attesissimo, una delle uscite più sensazionali della storia dei Fab Four.

Il brano è scritto e cantato da John Lennon, poi sviluppato da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Paul e Ringo l’hanno infine rilavorata negli ultimi mesi.

Si tratta di un ‘doppio lato A’ del singolo, che oltre a “Now and Then” vede la presenza della canzone di debutto dei Beatles del 1962, “Love Me Do”, a chiudere il cerchio di una storia irripetibile.

Il videoclip musicale del brano è stato pubblicato oggi Venerdì 3 Novembre. Mentre da ieri è disponibile un film documentario di 12 minuti che racconta cosa ci sia dietro la nuova canzone dei Beatles. Si intitola “Now And Then – The Last Beatles Song” ed è scritto e diretto da Oliver Murray. Il corto racconta la storia dietro l’ultima canzone dei Beatles, attraverso materiale video esclusivo e parti commentate da Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e Peter Jackson.

Il significato di “Now And Then” dei Beatles

Il testo del nuovo brano della band allude alla storia d’amore fra John Lennon e Yoko Ono. Sembra che Yoko Ono volesse porre fine al matrimonio e avesse consultato degli avvocati per avviare le pratiche di divorzio da Lennon. Così il Beatle avrebbe scritto “Now and Then” come un addio alla sua amata e allo stesso tempo, una speranza della ripresa di un rapporto difficile.

In realtà la canzone rimane avvolta nel mistero perché le fonti delle informazioni non sono dirette. Lennon venne assassinato l’8 Dicembre 1980 e tutto quello che sappiamo arriva da voci non verificabili, dato che Yoko Ono non hai mai commentato il brano.

È comunque probabile che il testo sia autobiografico, anche perché il brano è stato creato in una registrazione casalinga in un momento in cui non erano previsti album all’orizzonte.

La traduzione di “Now And Then” dei Beatles

Io lo so che è vero

È tutto merito tuo

E se ce la faccio

È tutto merito tuo

Ma ora e allora

Se dovessimo ricominciare da capo

Beh, noi sapremo di sicuro

Che io ti amo

Non voglio perderti

Né costringerti o confonderti

Oh no, no mia cara

Ma se proprio dovessi andartene

Se dovessi andartene, bé il motivo sei tu

Ora e allora

Mi manchi

Ora e allora

Voglio che torni da me

Finché non tornerai da me

So che è vero

È tutto merito tuo

E se te ne vai via

So che non potresti mai restare

Ora e allora

Mi manchi

Oh, ora e allora

Voglio che torni da me

Ora e allora

Mi manchi

Ora e allora

Voglio che torni da me

Ora e allora

E tu hai già ascoltato “Now And Then” dei Beatles? Lascia un commento!