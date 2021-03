Udite, udite fan di Game of Thrones, pare sia in arrivo un nuovo show legato alla serie tratta dalle opere di George R. R. Martin dal titolo (probabilmente provvisorio) Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Pare infatti che un nuovo progetto sia in fase di sviluppo per la Startling Inc. una società fondata dal produttore esecutivo sia di Game of Thrones che del prequel House of Dragon, Vince Gerardis. Nel sito della società, nei progetti in via di sviluppo appare anche il nome Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Le notizie al riguardo però sono davvero poche, e nessuno ne ha mai parlato ufficialmente.

Cosa potrebbe nascondere il progetto Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco?

Le poche informazioni che si riescono a raccogliere circa questo nuovo progetto, ci fanno capire che lo show non verrà sviluppato dalla HBO, ma da un’altra società chiamata The Works.

Il nome stesso, Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, potrebbe essere soltanto un titolo provvisorio per segnalare un altro show legato comunque all’universo di Game of Thrones. Secondo alcuni, invece, potrebbe essere anche il nome provvisorio di uno spettacolo dal vivo.

Una cosa è certa, con House of Dragon non si fermeranno gli show legati al Trono di Spade, perché l’interesse per l’universo creato da Martin è grande sia da parte delle produzioni, che da quella del pubblico.

Proprio pochi giorni fa, infatti, è stato reso noto che anche un’altra opera di Martin diverrà un prodotto televisivo. Si tratta di Wild Cards, un’opera in 12 volumi pubblicati tra il 1987 e il 1993, insieme ad altri autori, che presenta un mondo alternativo, una storia ambientata in un universo parallelo dove l’uomo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, viene contagiato da un virus alieno che arriva a modificarne il DNA.

Insomma, è un periodo particolarmente proficuo per le opere di George R. R. Martin, e anche se ne sappiamo ancora poco, non vediamo l’ora di poter tornare nel mondo di Game of Thrones con questo nuovo progetto.

