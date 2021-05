A febbraio del 2020 Netflix annunciava il rinnovo della serie televisiva Stranger Things attraverso un primo teaser trailer (ve ne abbiamo parlato qui). Il protagonista era Jim Hopper, personaggio amatissimo dal pubblico che negli ultimi episodi della terza stagione sembrava essersi sacrificato per salvare Joyce, sua fidata amica (o forse anche qualcosa di più). Il teaser smentiva la morte del personaggio, mostrando Hopper vivo, ma in un campo di prigionia russo.

A circa un anno e tre mesi di distanza, gli account ufficiali di Netflix hanno pubblicato un nuovo teaser trailer. Questa volta la protagonista è Undici, la bambina silenziosa dagli strani superpoteri psichici che durante le tre stagioni abbiamo ormai imparato ad amare. Andiamo ora ad analizzare nei dettagli il contenuto del nuovo teaser trailer.

Nel secondo teaser trailer siamo all’interno del laboratorio in cui la piccola Undici -interpretata dalla talentuosa ormai diciassettenne Millie Bobby Brown– ha avuto la sfortuna di crescere. “Sfortuna” perché la piccola, come abbiamo imparato nel corso delle prime tre stagioni, è stata sottratta ai suoi genitori naturali per essere cresciuta da un uomo (ne sentiamo la voce fuoricampo nel teaser) che approfittava di una serie di bambini per i suoi esperimenti scientifici. Da qui nascono i poteri sovrannaturali e il nome “Undici”, ovvero l’undicesimo di almeno tredici altri bambini sfruttati come topi da laboratorio. Insomma, tra un arcobaleno e l’altro sappiamo che quella che può sembrare una normale stanza dei giochi è in realtà un momento di svago per una serie di bambini incarcerati fin dalla nascita e costretti ai peggio esperimenti sulla propria pelle. Andiamo però a scoprire cosa significa tutto ciò in relazione all’uscita della nuova stagione.

Analisi del teaser

La prima deduzione che possiamo estrapolare da questo breve secondo teaser è che la quarta stagione della serie si concentrerà in parte sul passato del personaggio di Undici. Saremo dunque ancora una volta all’interno dell’inquientantissimo laboratorio di Hawkins, luogo in cui si sviluppano i misteri di Stranger Things, per seguire gli sviluppi dell’infanzia di Unidici.

Un frame dal nuovo teaser trailer di Stranger Things

Andando più nel dettaglio, non è un caso se a inizio articolo abbiamo insistito molto sul primo teaser trailer riguardante Jim Hopper in un campo di prigionia russo. Nella “caption” -ovvero la descrizione- del video postato su YouTube, infatti, possiamo leggere “001/004“. Questi numeri da soli non hanno senso, ma lo acquistano se li confrontiamo con la “caption” dell’ultimo teaser trailer, in cui si legge “002/004“. I fan della serie statunitense, ora in fase di riprese e diventata da subito fenomeno mondiale, non hanno impiegato molto a capirne il significato: i due teaser non sono altro che i primi due teaser di una serie composta da quattro. A confermarlo è l’account ufficiale di Stranger Things, che a un fan che esponeva questa già plausibile teoria su Twitter ha risposto con un l’emoji degli “occhietti curiosi”.

Quanto si faranno attendere i prossimi teaser? Chi saranno i protagonisti? Il numero quattro sarà già il trailer ufficiale? Queste sono le domande che circolano da ore sui social network.

Le teorie dei fan sulla data di uscita

Molti dei fan non si sono accontentati e hanno iniziato a indagare più a fondo. Alcuni ipotizzano che i numeri comparsi nel teaser possano indicare una possibile data di uscita: l’orologio che segna le 3 in punto, il gioco dei bambini che evidenza un 3, un 5 e un 6 – o al contrario nasconde un 4, un 7 e un 8. Alcuni hanno ipotizzato che all’uscita della quarta stagione possano quindi mancare ben 356 giorni, altri vedono nel 7 e nell’8 una data e quindi una possibile uscita della nuova attesissima stagione che corrisponderebbe all’8 agosto (ricordiamo che gli americani leggono le date al contrario) di quest’anno. Sembrano teorie assurde e improbabili, eppure non sarebbe la prima volta che gli account social dedicati alla serie decidano di nascondere indizi nelle foto o nei video pubblicati in anteprima.

Infine, come se i rompicapi contenuti del teaser trailer non bastassero, sul sito “ufficiale” del laboratorio di Hakwins è comparso uno strano messaggio in codice. Cosa significa? Come decifrarlo? I fan ci stanno perdendo la testa ormai da ore.

Qual è la vostra teoria sulla data di uscita della nuova stagione? Fatecela sapere con un commento!