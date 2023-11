Natale si avvicina a grandi passi e con esso anche l’arrivo di nuovi film o di nuove serie tv pronte a tenerci compagnia nei giorni di feste. D’altronde si tratta di una delle atmosfere più belle e cosa c’è di meglio che godersi un buon lavoro sul piccolo schermo nella tranquillità della propria casa?

Per questo motivo ci sono nuovi titoli in arrivo, ma spazio anche a titoli del passato che si rivedono sempre con piacere. Tra quelli in arrivo c’è un titolo che lo scorso anno è andato molto e che ha avuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico che della critica. Stiamo parlando di Odio il Natale, una serie tv su Netflix con sei puntate e che era l’adattamento della serie Netflix norvegese Natale con uno Sconosciuto. Nella prima stagione ci veniva raccontata la storia della vita di Gianna, donna di 30 anni in carriera che, però, non può vantare le stesse soddisfazioni nella sua vita sentimentale. Per evitare scomode domande in famiglia, Gianna cerca un finto fidanzato perfetto da portare con sé. Ha 24 giorni di tempo per riuscire nella sua impresa e viene aiutata da Caterina e Titti, le sue amiche di sempre.

Gianna, la protagonista di Odio il Natale

E finalmente ora ci siamo poiché è in arrivo la seconda parte della miniserie italiana ambientata a Chioggia durante le feste natalizie. Il primo capitolo si era concluso con qualcuno che aveva bussato alla porta di Gianna, ma non abbiamo scoperto chi fosse. Adesso, la seconda stagione ce lo rivela e troviamo una Gianna felice e fidanzata, pronta per trascorrere un bel Natale in compagnia dell’amore e della famiglia. Purtroppo, però, qualcosa non va per il verso giusto e la ragazza commette un grave errore che la porta a rimanere single proprio poco prima della vigilia di Natale. Ed allora inizia lo stesso copione dell’anno passato, ma questa volta Gianna farà il possibile e l’impossibile per riconquistare il suo ex fidanzato e portarlo al cenone di famiglia che, quest’anno, sarà organizzato da lei.

Ovviamente gli imprevisti non mancheranno. Ma quando arriverà sul piccolo schermo Odio il Natale 2? Ormai ci siamo e manca davvero poco perché la miniserie farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming Netflix il prossimo 7 dicembre. La seconda stagione è prodotta da Luca e Matilde Bernabei, mentre è diretta da Laura Chiossone. Nel cast troveremo sempre Pilar Fogliati nel ruolo di Gianna, Beatrice Arnera in quelli di Titti e Fiorenza Pieri in quelli di Margherita. Mentre ci saranno anche delle new entry come Pierpaolo Spollon nei panni di Filippo, ma spazio anche a Chiara Bono che sarà Monica, Matteo Martari sarà Alessandro e Fortunato Cerlino sarà Elio. Una cosa è certa, gli imprevisti e le battute non mancheranno, ci saranno molte risate da fare, ma anche sentimenti ed emozioni.

E tu avevi già visto Odio il Natale? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione in arrivo, ce la farà Gianna a riconquistare il suo ex fidanzato? Ti aspettiamo nei commenti!