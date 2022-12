Durante il periodo natalizio sono diversi i nuovi titoli che hanno fatto il loro debutto sulle piattaforme di streaming. Si sa che in questi giorni, infatti, è sempre piacevole vedere dei must come i cinepanettoni di Boldi e di De Sica (con Amazon Prime Video che è riuscito ad averne alcuni in catalogo), ma al tempo stesso è anche bello ampliare le proprie conoscenze con nuovi titoli.

Un titolo tra tuti che ha avuto e che continua ad avere un grande successo è quello di Odio il Natale, la serie tv ispirata a Natale con uno sconosciuto, serie tv norvegese andata in onda su Netflix. Da quando Odio il Natale ha fatto il suo debutto su Netflix è rimasta fissa in seconda posizione nella classifica della piattaforma: medaglia d’argento perché quella d’oro, ovviamente, va ancora alla serie tv Mercoledì che è un successo mondiale e che precede Harry E Meghan, questo nessuno se lo aspettava visto che il documentario sulla famiglia reale inglese era atteso con ansia. E soprattutto nessuno si aspettava che questa serie tv potesse avere successo anche al di fuori del nostro paese. A questo punto la domanda che sorge spontanea è quella di chiedersi se ci sarà o meno una seconda stagione di Odio il Natale e così sarà. D’altronde, la serie tv norvegese è composta da due capitoli ed anche la prima stagione di Odio il Natale si è conclusa con un finale aperto che ha lasciato curiosità nel pubblico. Se poi ci mettiamo il grande successo ottenuto con i telespettatori e la critica, sembra davvero scontato pensare ad un secondo capitolo di Odio il Natale che arriverà, molto probabilmente, il prossimo dicembre con altri sei episodi.

Gianna, la protagonista di Odio il Natale

A darne la conferma è stato anche Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, cittadina alle porte di Venezia dove è stata girata la serie tv, che ha confermato come nel febbraio 2023 le troupe torneranno in città per la seconda stagione. D’altronde questo titolo piace perché parla della società moderna e di una donna che, superati i 30 anni, si sente in difetto a presentarsi alle feste in famiglia senza una figura maschile al suo fianco tanto da arrivare ad inventare di essere fidanzata. Senza dubbio, nella seconda stagione di Odio il Natale troveremo ancora la protagonista Gianna interpretata dall’attrice Pilar Fogliati che forse ci rivelerà chi era l’ospite misterioso che si è presentato durante la cena di Natale. Spazio anche a Beatrice Arnera nei panni di Titti, a Fiorenza Pieri in quelli di Margherita ed a Massimo Rigo in quelli di Pietro. Anche se, ovviamente, non ci sono stati solo aspetti positivi, ma anche alcune critiche come, ad esempio, da parte della Confraternita di Valdobbiadene che afferma come la serie tv abbia distribuito messaggi dannosi per le colline del Prosecco. Nella serie tv, infatti, vediamo il primo appuntamento di Gianna insieme a Carlo andare in scena su queste famose colline che vengono mostrate, senza distinzione, tra Asolo, Conegliano, Valdobbiadene ed i territori limitrofi attirando critiche:

“La promozione di un territorio e del suo prodotto, laddove il messaggio sia impreciso e confuso, non solo può risultare ingannevole, ma addirittura rischia di produrre effetti svantaggiosi, specie sul lungo periodo. Comparire su una piattaforma come Netflix in linea teorica non può che avere risvolti positivi, tuttavia, nel caso specifico e per come è stata gestita la comunicazione, distorce la realtà. Se è vero che nei film e telefilm (parafrasando Gigi Proietti) “tutto è finto, nulla è falso”, allora è necessario soffermarsi sulla narrazione di un territorio che viene presentato al grande pubblico come privo di differenze. Superficialità? Perversa macchinazione”.

Tuttavia, messo da parte questo spiacevole equivoco possiamo affermare che Odio il Natale è piaciuta proprio a tutti ed ora sono pronti per la seconda stagione.

