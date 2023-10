Ofenbach è un duo musicale composto da Dorian Lauduique e da César De Rummel, entrambi dj francesi. Il duo, infatti, è nato a Parigi ed ha ottenuto successo a livello internazionale nel 2016 grazie al singolo Be Mine che è diventata una hit in tutto il mondo. Poi la loro è stata una carriera tutta in ascesa con oltre 3 miliardi di streams e successi globali.

Voci di brani come Wasted Love, Hurricane, You Don’t Know Me fino a Rock It e Body Talk per citarne alcuni. Ed oggi gli Ofenbach sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 13 ottobre, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Overdrive che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il duo degli Ofenbach

Il significato di Overdrive

Overdrive, il nuovo singolo degli Ofenbach, usa il sample di Cambodia, hit dance degli anni ’80 di Kim Wilde. Come loro stessi raccontano, infatti, volevano provare a proporre qualcosa di nuovo e visto che Dorian è un grande fan di Cambodia hanno pensato che la scelta migliore fosse rivisitare il brano con il loro modo di essere. A tal proposito, il duo rivela che:

“Abbiamo totalmente ri lavorato le parti delle strofe in cui canta Norma Jean Martine, che per noi era la voce perfetta per questo brano dopo aver fatto insieme già con lei la nostra hit, Head Shoulder Knees and Toes”.

E tu sei un fan degli Ofenbach? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Overdrive? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Overdrive

Voglio sentire il calore, voglio essere il padrone della notte

Voglio sentire il ritmo, voglio ballare stasera

Voglio perdermi, voglio vivere

Voglio sentire l’amore, andare in overdrive

Voglio sentire il calore, voglio possedere la notte

Voglio sentire il ritmo, voglio ballare stasera

Voglio perdermi, voglio vivere

Voglio sentire l’amore, voglio andare in overdrive

In overdrive (Oh)

Mmm

Non importa dove vado (Go)

Sento la musica nella mia anima (Mmm)

Amo il modo in cui il ritmo fa andare il mio corpo

Mmm

C’è una pista da ballo nei miei sogni

E mi sono mosso nel sonno (My sleep)

Amo il modo in cui il suono del basso mi fa perdere il controllo

Voglio sentire il calore, voglio possedere la notte

Voglio sentire il ritmo, voglio ballare stanotte

Voglio perdermi, voglio vivere

Voglio sentire l’amore, voglio andare in overdrive

In overdrive (Oh)

Voglio sentire il calore, voglio possedere la notte

Voglio sentire il ritmo, voglio ballare stasera

Voglio perdermi, voglio vivere

Voglio sentire l’amore, andare in overdrive

(Oh)

In overdrive

In overdrive

In overdrive (Oh)

In overdrive