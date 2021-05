Oggi, 25 maggio, è un giorno speciale per tutti i fan di Emma Marrone. La bella cantante salentina, infatti, compie 37 anni e sono molti gli auguri che ha ricevuto e sta ricevendo sia da parte del suo pubblico, ma anche da parte dei suoi colleghi e di altri volti noti. Tuttavia, nonostante sia il suo compleanno, è stata lei a voler fare un regalo a chi la segue e la supporta sempre, ovvero alla sua Brown Crew.

Si tratta di Best of ME, un nuovo progetto discografico che vedrà la luce a giugno ed a rivelarlo è Emma stessa durante una diretta su Instagram. Best of ME è già disponibile in presave su Spotify anche se, al momento, non vi è ancora la certezza su quello che conterrà anche se viene facile pensare che i veri protagonisti saranno i dieci brani più di successo durante la carriera della Marrone, ma magari vi saranno anche altre novità. Emma Marrone ha voluto ringraziare personalmente tutti e parlare di questo nuovo progetto, queste le sue parole:

Emma Marrone in concerto

“È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia BROWN CREW. Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori”.

Intanto, Emma è pronta per il tour che questa estate la porterà in giro per l’Italia e di cui, solo qualche giorno fa, sono state annunciate le date ufficiali.

Ed a te piace Emma Marrone? Cosa ti aspetti dal suo nuovo progetto Best of ME? Ti aspettiamo nei commenti!