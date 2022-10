Old People è un film horror di Netflix che cerca di inviare un messaggio significativo sulla condizione attuale degli anziani nella società ma fallisce miseramente nell’esecuzione.

Ma di cosa parla Old People? Ella porta i suoi figli in campagna, nella cittadina dov’è nata, per il matrimonio di sua sorella. Anche il suo ex marito e nuova compagna sono invitati al matrimonio. La famiglia fa visita al nonno in una casa di riposo per invitarlo alle nozze. In questa sorta di ospizio incontrano strani vecchi che risiedono lì. Gli anziani vedono le celebrazioni del matrimonio e iniziano a uccidere tutti in città. Uccidono la coppia di sposini e attaccano Ella e la sua famiglia. Ella chiede aiuto a suo padre ma lui si unisce ai suoi amici della casa di riposo. La famiglia combatte per salvare la pelle e cerca di scappare usando un’informazione data loro dal nonno anni fa. La famiglia deve risolvere i propri problemi interpersonali e accettare i propri errori per salvarsi.

E io cosa salvo di Old People? Con attori pluripremiati nel cast, la loro performance è probabilmente l’unico aspetto che rende Old People attraente. Melika Foroutan interpreta il ruolo di Ella, una donna ambiziosa che cerca di conquistare l’amore dei suoi figli. La sua interpretazione durante il film offre uno spaccato del suo personaggio e delle sue emozioni. Anche se non parla, Paul Fassnacht mette in scena il conflitto emotivo di Aike che non sa se proteggere la sua famiglia o combattere insieme ai suoi amici anziani. Anche gli elementi visivi della vita di campagna e la tavolozza di colori aggiungono una buona atmosfera horror ad Old People.

Cosa non mi è piaciuto di Old People? Il film cerca di lanciare un messaggio sulle precarie condizioni degli anziani dopo essere stati abbandonati dalle loro famiglie in una casa di riposo, ma finisce per inimicarsi. Invece di umanizzare il dolore per aiutare il pubblico a connettersi con gli anziani, il film avverte gli spettatori della potenziale rivolta dei vecchietti dato che la società non è stata gentile con loro. La sceneggiatura avrebbe potuto presentare un nuovo concetto in un film horror, basato sulla vita delle persone anziane. Ma Old People si attiene ai tropi di base di un film horror e non aggiunge nulla di nuovo al genere. La mancanza di empatia o di parole pronunciate dagli anziani li trasforma in figure simili a zombi. Alcune scene del film sono scritte così male e assurde da cambiare il genere del film dall’horror alla commedia. Il conflitto principale occupa solo una breve parte di Old People. Il resto delle scene presentano tanti conflitti interpersonali irrilevanti che non contribuiscono a migliorare la trama e non forniscono alcuna soluzione.

E tu hai visto Old People? Anche tu hai pensato che si tratta di un’occasione mancata per il genere horror? Fammi sapere cosa ne pensi attraverso i commenti.