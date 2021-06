Olivia Rodrigo ha rilasciato la nuova traccia “The Rose Song“, che apparirà in un nuovo episodio della serie di Disney Plus “High School Musical: The Musical: The Series.” La cantante-attrice interpreta Nini nello spettacolo.

“Perché io sono più di quello che sono per te. Tu dici che sono perfetta, ma ho anche le spine nei petali. E non mi limiterò al tuo punto di vista”, canta Rodrigo sulla ballata eseguita su pianoforte. “Sto rompendo il vetro in cui mi hai messo perché la mia bellezza viene dall’interno.”

La canzone appare nel sesto episodio della seconda stagione della serie, che debutterà venerdì. Come riporta Los Angeles Times, Nini scrive e suona il brano dopo essere stata scelta come “The Rose” nella produzione invernale di La bella e la bestia della East High durante l’episodio. Rodrigo ha scritto la canzone un mese prima del suo singolo di successo “Drivers License“.

Rodrigo ha pubblicato il suo impressionante album di debutto, Sour, il mese scorso. Il disco contiene anche il singolo “Good 4 U“, che si sta comportando molto bene nella Billboard Hot 100.

Quindi, qual è il significato di The Rose Song?

Scritta dalla stessa Rodrigo all’età di 16 anni, “The Rose Song” trae ispirazione da La Bella e la Bestia ma parla anche della relazione del suo personaggio Nini con Ricky Bowen, che è interpretato nella serie da Joshua Bassett.

“Il successo nella musica che ho avuto di recente mi ha dato molta fiducia come scrittore. Anche ‘The Rose Song’ fa parte delle canzoni di cui vado fiera”, ha detto Rodrigo a Entertainment Weekly. “Penso che sia una delle migliori canzoni che ho scritto. È una metafora davvero intricata e non ho mai scritto una canzone del genere prima d’ora”.

“Ho sempre lottato con la mia identità e questa diventa più confusa quando ci sono i ragazzi nell’equazione. Mette in scena quello che stava passando Nini nella serie e quello che sto ancora passando io”, ha continuato. “Era davvero importante per me scrivere una canzone con questo messaggio, cioè che sei molto più importante di quello che pensano i ragazzi di te. Era qualcosa che avevo davvero bisogno di sentire in quel momento. Sono davvero orgogliosa di The Rose Song”.

La traduzione del testo di The Rose Song in italiano

Per tutta la vita ho visto me stesso attraverso i tuoi occhi

Mi chiedo se sono abbastanza brava per il tuo tempo

Mi ami ma per tutte le ragioni che non mi spiego

Sono qualcosa per te e non qualcuno?

Perché mi sento intrappolata su questo piedistallo su cui mi hai messo

Mi dici che sono bella ma penso che sia un eufemismo

Perché sono più importante di quello che credi

Dici che sono perfetta ma ho anche le spine con i miei petali

E non mi fermerò al tuo punto di vista

Sto rompendo il vetro in cui mi hai messo

Perché la mia bellezza viene dall’interno, oh-oh, oh-oh-oh-oh

La mia bellezza viene dall’interno, oh-oh, oh-oh-oh

Quindi, ho finito di vivere la mia vita solo per te

Mi hai visto appassire e ora mi vedi sbocciare

Ti stai nascondendo nel buio ma io sto cercando il sole, woo-ooh

Perché sono più importante di quello che credi

Dici che sono bella ma ho una magia che non hai mai conosciuto

E non mi fermerò al tuo punto di vista

Sto rompendo il vetro in cui mi hai messo

Perché sono più importante di quello che credi

Dici che sono perfetta ma ho anche le spine con i miei petali

E non mi fermerò al tuo punto di vista

Sto rompendo il vetro in cui mi hai messo

Perché la mia bellezza viene da dentro