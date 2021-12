Non ci sono state ancora conferme ufficiali dalla HBO per quanto riguarda una seconda stagione di Omicidio a Easttown, ma a detta dell’attrice protagonista della serie, Kate Winslet, dei nuovi episodi sono possibili, e molto probabilmente si concentreranno sul tema della brutalità della polizia.

Dato il successo ricevuto, e i 4 Emmy vinti su 16 nomination, Omicidio a Easttown ha ottime probabilità di avere una continuazione. Nella prima stagione, la Winslet vestiva i panni della spigolosa poliziotta Mare Sheehan, intenta a investigare sulla scomparsa della giovane Katie Bailey, scomparsa un anno prima.

Quale potrebbe essere l’eventuale trama della seconda stagione? Ovviamente non possiamo averne idea, dal momento che nessuno è certo della sua esistenza, però proprio l’attrice protagonista ha voluto darci qualche indiscrezione, parlando di un eventuale tema della nuova stagione che si concentrerà sulla brutalità della polizia. Un tema molto attuale e caldo, soprattutto negli Stati Uniti.

Queste le parole di Kate Winslet in una recente intervista per The Guardian:

Non so se interpreterò di nuovo Mare, ma se dovessimo fare una seconda stagione, allora sicuramente queste atrocità che sono esistite nelle forze di polizia qui e in America troveranno la loro strada nelle storie che raccontiamo. Non puoi fingere che queste cose non siano accadute.

[…]

Non riesco nemmeno a trovare le parole perché ci sentiamo tutti così traditi e impotenti. Dobbiamo trasformare questo momento in qualcosa di significativo. Dobbiamo usare le nostre voci per conto di persone che non ne hanno una. Questo conta per me ora in modi che non mi erano nemmeno passati per la mente quando avevo vent’anni

Kate Winslet