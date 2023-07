Gli One Direction sono una boy band del Regno Unito che ha visto la luce nel 2010 e che erano formati da Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik.

Nel giro di breve tempo, questi ragazzi sono diventati amati in tutto il mondo grazie al loro talento, ma anche grazie al loro fascino. Concerti sold out ovunque, milioni di dischi venduti e di premi ottenuti. Voci di brani come Night Changes, Story of My Life, What Makes You Beautiful, Right Now fino a Live While We’re Young e Best Song Ever per citarne alcuni. Purtroppo, però, anche le storie più belle sono destinate ad arrivare ad una conclusione. Il mondo della musica ci insegna che anche quando i gruppi vanno per il meglio poi arriva il momento in cui si decide di cambiare e per questo motivo si decide di dirsi addio e di proseguire ciascuno per la propria strada. I motivi possono essere differenti. Così nel 2016 gli One Direction hanno deciso di sciogliere la band.

Molta la tristezza per le loro fan che non se lo aspettavano, ma per i membri degli One Direction sono iniziate delle carriere da solisti che si sono rivelate l’ennesimo successo quindi non hanno avuto nessun rimpianto e nessuna voglia di tornare sui loro passi. Il primo a lasciare il gruppo era stato Zayn Malik che poi è stato seguito a ruota da tutti gli altri. Ed ora Zayn sta per pubblicare un nuovo singolo, il singolo del ritorno dal titolo Love Like This. In occasione di un’intervista con Alex Cooper per Call Her Daddy ed ovviamente è tornato con la memoria a sei anni fa, ovvero a quando ha lasciato la band rivelando i veri motivi di questa decisione. Queste le sue parole:

Il cantante Zayn Malik

“Non voglio entrare troppo nei dettagli, ma c’erano un sacco di decisioni politiche in ballo, alcuni agivano in una certa maniera, altri non volevano firmare contratti, insomma sapevo che stava per succedere qualcosa. Chiaramente c’erano dei problemi di fondo, anche riguardo la nostra amicizia. Per cinque anni abbiamo vissuto assieme tutti i santi giorni e quindi, se devo essere onesto, ci eravamo stufati l’uno dell’altro”.

Ecco svelato quindi il vero motivo per cui gli One Direction hanno deciso di dirsi addio. Nonostante questo, ora, Zayn Malik non ricorda quegli anni in modo triste o malinconico, al contrario vede tutto in una luce più positiva ed ora è pronto per prendere davvero in mano la sua carriera da solista. In questi anni, infatti, si è esibito dal vivo e da solo soltanto per tre volte e non è mai stato protagonista di un vero e proprio tour, adesso però è arrivato il momento:

“Sento però di avere qualcosa da dare. I miei fan mi hanno sempre sostenuto facendomi capire che c’erano per me, che quando sarei stato pronto sarebbero venuti a sentirmi. E di questo sono molto, molto grato. Sento il loro amore e sono pronto a dimostrare che hanno ragione”.

E tu eri un fan degli One Direction? Cosa ne pensi delle parole di Zayn Malik? Ti aspettiamo nei commenti!