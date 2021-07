Amate i thriller? Amate le teen drama? Avete amato il film cult The Breakfast Club diretto dal mitico John Hughes (Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare, Una pazza giornata di vacanza, Mamma, ho perso l’aereo) nel lontano 1985? Bene, allora questa è proprio lo show che fa per voi!

Parliamo di One of Us Is Lying, la nuova serie teen mistery di Peacock che si svela oggi nel primo teaser trailer italiano! Il nuovo progetto coinvolge come showrunner Darío Madrona, l’ideatore di un’altra teen drama di successo, Élite – arrivata alla quarta stagione -, e avrà come regista l’attrice Jennifer Morrison (Miracolo nella 34ª strada, Bombshell – La voce dello scandalo, How I Met Your Mother) che ha deciso di cambiare prospettiva e cimentarsi dietro la macchina da presa dopo aver diretto alcuni episodi delle serie Euphoria e Dr. Death.

Cosa possiamo aspettarci da One of Us Is Lying?

Se, come già detto, avete visto il film The Breakfast Club – e se non lo avete fatto recuperate quanto prima! -, provate ad immaginare un classico cinematografico che parla di ragazzi, che incontra un teen drama contemporaneo proprio come Elite. Cosa mai ne verrà fuori?

Una ricetta esplosiva! Ovvero quello che è One of Us Is Lying, la nuova serie mistery in arrivo prossimamente negli Stati Uniti su Peacock, il servizio di video in streaming di NBCUniversal che ha svelato proprio oggi il primo teaser trailer. La serie, basata sull’omonimo libro della scrittrice statunitense Karen M. McManus (Non devi dirlo a nessuno, Uno di noi sta mentendo), può contare oltre che sul co-ideatore di Élite e sull’ex star di C’era una volta Jennifer Morrison, che ha diretto e prodotto il primo episodio, anche su un cast di tutto rispetto e su una storia molto interessante.

La locandina della serie One of Us Is Lying

La trama di One of Us Is Lying

La serie è stata scritta da Erica Saleh (Wisdom of the Crowd – Nella rete del crimine, Channel Zero, Evil) e da lei prodotta a livello esecutivo con Madrona. One of Us Is Lying racconta cosa succede quando cinque liceali che non si conoscono finiscono insieme in punizione e solo quattro ne escono vivi. Ciascuno di loro è un sospettato e tutti hanno qualcosa da nascondere.

Il teaser trailer permette di farsi una prima idea dello show. Immediatamente dà modo di far conoscere agli spettatori il narratore Simon (che è anche la vittima) interpretato dall’attore Mark McKenna (Redwater, The Winter Lake, Wayne). Simon viene ucciso il primo giorno di scuola e tutti i compagni che si trovavano con lui sono potenzialmente responsabili della sua morte.

Il cast di One of Us Is Lying

La classe è molto variegata: c’è l’intelligente Bronwyn, ovvero l’attrice Marianly Tejada (Orange is the new black, Seeds of Power, The Purge); il criminale Nate, l’attore Cooper van Grootel (Mystery Road, The Heights, Go-Kart); la principessa Addy, che ha il volto di Annalisa Cochrane (Sposa per corrispondenza, Pure, Cobra Kai); e l’atleta Cooper, l’attore Chibuikem Uche (The Tomorrow War, American Housewife).

Completano il cast gli attori Barrett Carnahan (Cruel Summer, Grown-ish, Cobra Kai) nei panni del fidanzato di Addy, Jake; Jessica McLeod (Untitled Sandra Bullock, Van Helsing, You Me Her) in quelli della migliore amica di Simon, Janae; e Melissa Collazo (Freaky, Swamp Thing) nei panni della sorella minore di Browyn, Maeve, che è anche al centro del sequel del libro.

Il progetto di One of Us Is Lyingnon ha ancora una data di uscita prevista sugli schermi statunitensi e a livello internazionale.