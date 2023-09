Basato sul popolare manga di Eiichiro Oda, l’adattamento live-action di One Piece targato Netflix è stato girato principalmente negli studi al chiuso in Sud Africa ma alcune scene riguardano anche luoghi dell’Italia. Prodotta insieme a Tomorrow Studios, la serie in 8 episodi adatta la saga dell’East Blue.

La serie racconta le avventure della ciurma più celebre del mondo manga narrando le avventure di Monkey D. Luffy, interpretato da Iñaki Godoy e della sua famigerata ciurma di pirati mentre esplorano gli oceani alla ricerca di un tesoro leggendario chiamato One Piece.

La serie TV anime giapponese originale è andata in onda dal 1999 per 20 stagioni e più di 1.000 episodi.

One Piece scene in Italia: un amore nato da lontano

22 anni prima degli eventi principali di One Piece, durante il primo episodio, il cosiddetto Re dei Pirati, Gold Roger, sta per essere giustiziato dai Marines a Loguetown ma in realtà il porto di quella cittadina è il lungomare di una località italiana reale, la bellissima cittadina costiera di Sorrento in Campania, Italia.

Nelle riprese, a sinistra vediamo poi l’Imperial Hotel Tramontano e a destra Villa Astor che si affaccia sul Golfo di Napoli. Il resto della piazza principale di Loguetown è una creazione in CGI. Ma se si presa particolare attenzione la facciata del Palazzo del Governo Mondiale è chiaramente ispirata allo stile gotico fiorentino, con esempi come il Duomo di Firenze o la Basilica di Santa Croce.

Infine Shells Town, quartier generale del 153° Reparto della Marina, è essenzialmente il pittoresco paesino costiero di Positano, sulla Costiera Amalfitana.

E tu sapevi che il live-action di One Piece ha delle scene ambientate in Italia? Lascia un commento!