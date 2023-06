Gli amanti di “One Piece” sono sempre più in fermento per l’arrivo su Netflix della prima serie live action dedicata al decennale manga di Eiichiro Oda, di cui pochi giorni fa è stato svelato il trailer ufficiale e la data di uscita (il prossimo 31 agosto).

Nonostante le numerose critiche che tuttavia stanno già accompagnando la serie, incentrate in particolare sulla rappresentazione dei personaggi, diversi nella versione umana rispetto a quella cartacea/animata, le speranze sulla buona riuscita dell’opera sono comunque alte, siccome il live action è supervisionato direttamente da Oda stesso, che in merito a questo progetto ha affermato: “Viste le mie aspettative di vita, ritengo che questa sia la mia ultima possibilità di riuscire a presentare One Piece al mondo intero, e vorrei farlo in un ruolo di supervisore, finché posso.”

Tra le news che piano a piano vengono rilasciate sul live action di “One Piece“, vi è anche quella relativa al titolo degli 8 episodi che comporranno la serie, e che vi elenchiamo qui di seguito:

Romance down

The man in the straw hat

Tell no tales

The pirates are coming

Eat at Baratie!

The chef and the Chore boy

The girl with the Sawfish tattoo

Worst in the East

Da come possiamo vedere, questi episodi tratteranno elementi salienti della prima parte di “One Piece“: non conosceremo tuttavia ancora tutti i membri della Ciurma di Cappello di Paglia, fermandoci all’arrivo del cuoco di bordo Sanji.

