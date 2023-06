Si tratta senza dubbio di uno degli argomenti più caldi del periodo per gli amanti di “One piece“: il celeberrimo manga di Eiichiro Oda (poi trasposto in un anime di altrettanto successo) diventa infatti una serie live action prodotta da Tomorrow Studios e Netflix, e qui in uscita il prossimo 31 di agosto.

Le news in merito al live action stanno venendo svelate piano a piano: dopo il primo trailer ufficiale che ci ha presentato i personaggi e l’annuncio circa i titoli che avranno gli otto episodi della serie, una nuova notizia è recentemente trapelata, e riguarda l’attore che interpreterà Monkey D. Dragon, ovvero il padre del protagonista della storia, Monkey D. Luffy, e comandante dell’Armata rivoluzionaria.

Si tratta dell’attore sudafricano Dean Damonse, non chissà quanto famoso nel mondo cinematografico (tra le sue partecipazioni ricordiamo quella nei panni di un pugile nella serie datata 2018 “Arendsvlei“).

Damonse stesso ha annunciato il suo ruolo mediante un post sul proprio profilo Instagram, in cui si vede il suo volto affiancato a quello di Monkey D. Dragon.

Non sono però mancate, come sempre, le critiche dei fan, che si sono detti non convinti dell’età dell’attore, il quale è ritenuto troppo giovane per interpretare tale personaggio. Tuttavia lo sappiamo bene, con il trucco e il parrucco si possono fare miracoli, quindi non ci resta che aspettare la fine di agosto per dare uno sguardo ben più dettagliato al nostro Monkey D. Dragon in carne e ossa.

