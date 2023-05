Tutti pronti? Sono tornati i OneRepublic, con un nuovissimo, imperdibile brano intitolato “Runaway“, disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire dalla giornata di oggi, venerdì 26 maggio 2023.

Non che questa canzone sia un fulmine a ciel sereno, comunque: la band statunitense infatti ne aveva già preannunciato l’uscita lo scorso 5 marzo, in occasione di un concerto tenutosi in quel di Taiwan, località in cui ne è stato anche girato il video ufficiale.

Scopriamo dunque subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Runaway” dei OneRepublic.

Significato di “Runaway”

Questa canzone parla di voglia di lasciarsi tutto alle spalle e scappare via, senza più sprecare inutili parole.

Traduzione del testo

[Intro]

Scappa via

Adesso scappiamo via

Tutto questo parlare mi sta uccidendo

Un ultimo colpo, aggrappati a me (Oh)

[Verso 1]

C’è qualcosa che devo dirti, c’è un posto dove dobbiamo andare

E ora stiamo affondando nella sabbia, inseguendo quello che possiamo, baby non è abbastanza

È come se fossimo bloccati nel mezzanino con venti piani ancora da fare (Oh yeah)

E ora stiamo guidando sotto la pioggia, cercando di cambiare corsia, ma tu già lo sai

[Pre-Ritornello]

Quindi non perdere tempo, non mi muovo lentamente

Ma un buon colpo e ti farò sapere che è tutto ciò che voglio, sì

[Ritornello]

Possiamo lasciarci andare e scappare via?

In questo momento, scappiamo e basta

Tutti questi discorsi mi stanno uccidendo

Un ultimo colpo, aggrappati a me (Oh)

Babe, credo che dovremmo scappare

Sono il mio peggior nemico

Il cielo blu è solo a chilometri di distanza

Un ultimo colpo, aggrappati a me (Oh)



[Verso 2]

C’è qualcosa che devo dirti, ho addosso una nuova energia (Oh yeah)

Niente più “tutto procede facilmente, aspetta i miracoli”, niente “ciò che sarà sarà”

[Pre-Ritornello]

No, quindi non sprecare questo tempo, non mi muovo lentamente

Ma un buon colpo e ti farò sapere che è tutto ciò che voglio, sì

[Ritornello]

Possiamo lasciarci andare e correre via?

Adesso, scappiamo via

Tutti questi discorsi mi stanno uccidendo

Un ultimo colpo, aggrappati a me (Oh)

Tesoro, penso che dovremmo scappare via

Sono il mio peggior nemico

Il cielo blu è solo a chilometri di distanza

Un ultimo colpo, aggrappati a me (Oh)

[Ponte]

(Oh yeah, ooh yeah)

Un ultimo colpo, aggrappati a me (Oh)

[Outro]

Scappa via

Adesso scappiamo via

Tutto questo parlare mi sta uccidendo

Un ultimo colpo, aggrappati a me (Oh).

Dopo aver letto il significato e il testo di “Runaway” dei One Republic, è giunto il vostro momento di dirci cosa pensate di questa canzone! Vi aspettiamo nei commenti.