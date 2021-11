La star di Iron Man, 56 anni, e il 51enne vincitore dell’Oscar sono gli ultimi nomi aggiunti al cast del prossimo film della Universal, riporta Variety. Non è noto al momento quali ruoli interpreteranno le star di Hollywood.

Cillian Murphy interpreterà il fisico J Robert Oppenheimer, mentre Emily Blunt è stata ingaggiata per interpretare sua moglie, Katherine Oppenheimer Vissering. Il film uscirà il 21 luglio 2023, uno slot che Nolan prenota spesso per i suoi film.

Murphy collaborerà ancora una volta con il suo regista preferito dopo Inception e Dunkirk. Oppenheimer è stato confezionato dalla Universal dopo una guerra di offerte tra molti dei migliori studi di Hollywood, incluso il precedente collaboratore di Nolan, la Warner Bros.

Oppenheimer era conosciuto come “il padre della bomba atomica” e il film si ispira al libro vincitore del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J Sherwin.

Il film sarà scritto e diretto da Nolan, che lo produrrà insieme a Emma Thomas e Charles Roven di Atlas Entertainment.

Donna Langley, presidente di Universal Filmed Entertainment Group, ha dichiarato:

“I film di Christopher Nolan ed Emma Thomas hanno infranto i limiti di ciò che la narrazione cinematografica può raggiungere. Siamo entusiasti di lavorare al loro fianco su questo progetto eccezionale e straordinario.”

La storia di Oppenheimer è stata già raccontata sullo schermo dal dramma del 1989 L’ombra di mille soli, con Dwight Schultz nei panni dello scienziato e Paul Newman nei panni del generale Leslie Groves.