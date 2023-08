Guarda la video recensione di “Oppenheimer” e scrivi un commento a fondo pagina per dire la tua sul film.

“Oppenheimer” è un film biografico del 2023 che racconta la vita di J. Robert Oppenheimer, il fisico teorico americano noto per il suo ruolo nel Progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film è diretto e sceneggiato da Christopher Nolan e si basa sulla biografia “American Prometheus” di Kai Bird e Martin J. Sherwin. Il cast stellare include Cillian Murphy nel ruolo di Oppenheimer, Emily Blunt come sua moglie Kitty, Matt Damon come Leslie Groves, il capo del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. come Lewis Strauss, membro della Commissione per l’Energia Atomica degli Stati Uniti. Altri attori di rilievo sono Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.

Il film è stato girato con una combinazione di pellicola IMAX 65 mm e 65 mm di grande formato, e per la prima volta nella storia, alcune sezioni sono state girate in fotografia IMAX in bianco e nero. Christopher Nolan ha utilizzato effetti pratici estensivi e pochissimi effetti generati al computer. È il primo film di Nolan a ricevere una classificazione R negli Stati Uniti dal 2002.

Il film è stato presentato in anteprima a Parigi il 11 luglio 2023 e successivamente rilasciato negli Stati Uniti e nel Regno Unito il 21 luglio. Ha incassato oltre 777 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di produzione di 100 milioni di dollari. Ha ricevuto elogi dalla critica, in particolare per le performance del cast, la sceneggiatura e le immagini visive.

La trama segue Oppenheimer dalla sua giovinezza come studente di dottorato, attraverso il suo coinvolgimento nel Progetto Manhattan, fino alla sua caduta in disgrazia a causa delle sue associazioni comuniste. Il film esplora anche le complesse questioni etiche e morali legate allo sviluppo e all’uso della bomba atomica.

Il film è stato annunciato nel settembre 2021 dopo che Universal Pictures ha vinto una guerra di offerte per la sceneggiatura di Nolan, a seguito del suo conflitto con il distributore di lunga data Warner Bros. La pre-produzione è iniziata nel gennaio 2022 e le riprese si sono svolte da febbraio a maggio.

Nolan ha scritto la sceneggiatura in prima persona per trasmettere la storia dal punto di vista di Oppenheimer. Ha voluto esplorare come le azioni di Oppenheimer avrebbero avuto ripercussioni a lungo termine, sia a livello personale che geopolitico. Il film è stato ispirato anche dalle paure dell’infanzia di Nolan riguardo all’olocausto nucleare e dalla recente invasione russa dell’Ucraina, che ha riacceso le ansie nucleari.

Il cast è davvero impressionante e include una serie di attori noti per vari ruoli, da fisici nucleari a presidenti degli Stati Uniti. Ogni personaggio contribuisce a tessere la complessa rete di relazioni e eventi che hanno portato alla creazione e all’uso della bomba atomica.

Il film “Oppenheimer” non è solo un ritratto di un uomo, ma anche un’esplorazione profonda delle implicazioni morali e etiche della scienza e della tecnologia. Esamina come le decisioni prese da una singola persona possano avere un impatto globale, cambiando il corso della storia e influenzando intere generazioni.

Nolan ha voluto dare un’immagine completa di Oppenheimer, mostrando non solo il genio scientifico ma anche l’uomo dietro le formule. Il film tocca temi come l’ansia, la solitudine e le complesse dinamiche relazionali, inclusi gli affari extraconiugali e le associazioni politiche, che hanno avuto un ruolo significativo nella sua vita e carriera.

La produzione del film è stata un’impresa enorme. Dopo una lunga pre-produzione e mesi di riprese, il team ha utilizzato una varietà di tecniche cinematografiche per portare la storia su grande schermo. La scelta di utilizzare pellicola IMAX e film in bianco e nero è stata fatta per aumentare l’impatto emotivo e storico della narrazione.

Il film ha anche generato un fenomeno culturale chiamato “Barbenheimer”, dovuto alla sua uscita simultanea con il film “Barbie” della Warner Bros. Questo ha incoraggiato il pubblico a vedere entrambi i film come una doppia funzione, dimostrando l’ampio impatto culturale che “Oppenheimer” ha avuto.

La storia dietro le quinte è altrettanto interessante. Dopo una lunga collaborazione con Warner Bros., Nolan ha deciso di lavorare con Universal Pictures a causa di divergenze con Warner riguardo alle uscite simultanee nei cinema e su HBO Max. Universal ha accettato tutte le condizioni di Nolan, compreso un budget di produzione e marketing di 100 milioni di dollari ciascuno, una finestra di proiezione esclusiva in sala tra 90 e 120 giorni e una percentuale del 20% sugli incassi al botteghino.

In definitiva, “Oppenheimer” è un film che va oltre la semplice biografia, offrendo uno sguardo intimo e complesso su una delle figure più enigmatiche e influenti del XX secolo. Con una regia magistrale, una sceneggiatura ben scritta e un cast stellare, è destinato a diventare un classico del cinema.