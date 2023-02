“Origami all’alba” è il nuovo brano scritto da Matteo Paolillo, cantautore e attore della serie tv di successo targata Rai, “Mare Fuori”. Il singolo nella terza stagione è cantato da Clara, che interpreta Crazy J giovane trapper milanese dal passato burrascoso.

“Origami all’alba” è stata scritta in collaborazione con Matteo Paolillo (nella serie Edoardo Conte) ed è prodotta da Lollowflow.

Il pezzo è uscito oggi, Venerdì 24 Febbraio per ADA Music Italy e si prepara a diventare l’ennesimo successo discografico legato alla serie tv disponibile su RaiPlay, Netflix (le prime due stagioni) e in onda attualmente sulla Rai.

Il cast della serie è stato ospite del Festival di Sanremo 2023 qualche settimana fa e subito i brani portanti della serie, in primis “O mar far”, sono rientrati nella Top 100 Spotify.

In particolare quest’ultimo brano di Matteo Paolillo, che in arte si fa chiamare Icaro, ha conquistato la scorsa settimana il disco d’oro.

Il significato di “Origami all’alba” di Matteo Paolillo

“Origami all’alba” è un brano che racconta la fine voluta ma ugualmente dolorosa e sofferta di una relazione per cercare di preservare la bontà di chi si ama.

Anche Clara, l’attrice che per la prima volta interpreta questo brano nella fiction ha commentato la canzone sui social: “Origami all’alba’ son due parole che mi son venute in mente mentre ero in studio con Matteo Paolillo. Mi trasmettono un senso di nostalgia.Scrivere un nuovo testo con nuove strofe e ritornello in collaborazione per il mio personaggio è stato stupendo. Immedesimarmi in Crazy J è stato difficile ma ho compreso che io e lei avevamo in comune l’amore per la musica”.

Il testo di “Origami all’alba” di Matteo Paolillo

Forse morirò, forse ti mancherò

si come veleno e non so se tornerò

forse morirò, forse ti mancherò

libero nel cielo ed è lì che volerò

con nodo stretto in gola come fosse una cravatta

ero sulla strada buona ma poi mi sono persa

non tornare ancora anche se son distrutta

è scaduta l’ora ma ora non mi dire resta

E sto piena di pare ti saluto in stazione

ogni inizio ha una fine, ogni film un finale

Non posso sopportare noi due stretti per ore

nel cuore ho delle spine,

a dire il vero ogni notte che fa giorno

ci sarà un nuovo tramonto

per ogni cosa che ho, col tempo se ne va,

resto sveglio nella notte con il vuoto intorno

pensieri nella testa, origami all’alba anche da sola

Quando te ne andrai sarai su un’altra via

cammino dritta avanti a te se non sarò più tua

un cimitero di ricordi, ripenso ai tuoi occhi

lacrime e mi spari, lacrime se fai

non mi chiami, origami che intreccio

da sola quando non rispondi

E sto piane di pare, ti saluto in stazione

ogni inizio una fine, ogni film un finale

non posso sopportare noi due stretti

per ore nel cuore delle spine

A dire il vero ogni notte che fa giorno

ci sarà un nuovo tramonto per ogni cosa che ho

col tempo se ne va

Resto sveglio nella notte con il vuoto intorno

pensieri nella testa

origami all’alba

Ogni notte che fa giorno ci sarà un nuovo tramonto

per ogni cosa che ho

col tempo se ne va

resto sveglio nella notte con il vuoto intorno pensieri nella testa

origami all’alba anche da sola

E tu, hai già ascoltato “Origami all’alba” di Matteo Paolillo? Scrivi cosa ne pensi!