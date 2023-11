Ornella Vanoni è una cantante di Milano classe 1934. Senza ombra di dubbio è considerata tra le maggiori voci femminili della musica leggera italiana e non solo. Infatti è una delle artiste italiane che vanta una delle carriere più longeve avendo iniziato la sua professione nel 1956 e, da allora, pubblicando 112 lavori vendendo oltre 55 milioni di dischi.

Voce di brani come L’Appuntamento, Dettagli, Domani è un altro giorno, Rossetto e cioccolato fino ad Una ragione in più ed Un sorriso dentro al pianto per citarne alcuni. Ed oggi Ornella Vanoni è pronta per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 17 novembre, esce il suo nuovo singolo dal titolo Calma Rivoluzionaria che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma questa volta non sarà da sola perché il brano la vede duettare con Samuele Bersani. Non si tratta della loro prima collaborazione visto che, in passato, hanno già duettato sulle note di Isola, una rivisitazione del brano Tango di Ryuichi Sakamoto.

Il significato di Calma Rivoluzionaria

Calma Rivoluzionaria, il nuovo singolo di Ornella Vanoni e Samuele Bersani, è un remake di Calma, brano di Marisa Monte, ma Bersani ha deciso di farlo diventare un pezzo completamente nuovo grazie ad un nuovo testo. In questo modo, troviamo una canzone che unisce le tipiche sonorità brasiliane con le atmosfere contemporanee della musica del nostro paese. La potenza della voce della Vanoni si fonde in modo perfetto con la delicatezza della voce di Bersani, creando un’armonia unica. A proposito di questo, Ornella Vanoni rivela che:

La cantante Ornella Vanoni

“Lo scorso inverno mi sono imbattuta nella musica di Marisa Monte. Mi sono innamorata di un suo brano, ‘Calma’, e ho pensato che sarebbe stato bello reinterpretarlo insieme a Samuele Bersani, un mio caro amico e un artista che stimo tantissimo. Samuele ha riscritto un testo molto diverso e attuale, che penso possa essere perfetto per questo difficile momento storico”.

Mentre Samuele Bersani aggiunge che:

“Mai come in questo presente rabbioso è necessaria la prudenza rispetto all’istinto primordiale. Calma Rivoluzionaria è un invito a trovare un equilibrio tra le due forze, a cercare una tranquillità che non sia passiva, ma che sia invece il frutto di una consapevolezza e di una presa di posizione”.

Inoltre, Calma Rivoluzionaria anticipa l’uscita del nuovo album di Ornella Vanoni atteso per il prossimo 1 dicembre dal titolo Calma Rivoluzionaria Live 2023 che, per il momento, è disponibile in pre order.

E tu sei un fan di Ornella Vanoni? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Calma Rivoluzionaria? Ti aspettiamo nei commenti!