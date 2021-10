Ornella Vanoni, cantante di Milano classe 1934, è una delle artiste italiane con all’attivo una delle carriere più longeve. Virginia Raffaele, attrice ed imitatrice di Roma classe 1980, fa divertire e ridere il pubblico durante le sue imitazioni. Cosa hanno in comune queste due donne che, apparentemente, sembrano così distinte? È presto detto.

Come sappiamo, Virginia Raffaele ha fatto delle imitazioni di Ornella Vanoni uno dei suoi cavalli di battaglia imitandola alla perfezione nei suoi gesti, nella sua voce e nei suoi modi di fare. Le due sono apparse più volte sul piccolo schermo in sketch divertenti diventando amiche tanto che la Vanoni ha deciso di chiederle di collaborare ufficialmente. Virginia ed Ornella hanno collaborato insieme sulle note di Tu/Me (brano scritto dalla stessa Vanoni e da Fabio Ilacqua), estratto dall’album Unica, uscito nel gennaio 2021 e scelto come colonna sonora di Luna Park, nuova serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix proprio oggi.

Ornella Vanoni e Virginia Raffaele sul palco

Il significato ed il video di Tu/Me

Ed oggi, giovedì 30 settembre, è uscito il video ufficiale di Tu/Me dove Ornella Vanoni e Virginia Raffaele appaiono sotto forma di avatar. Il tema principale della canzone è l’amicizia: un sentimento molto profondo ed importante nella vita di ogni essere umano tanto che, nel video, la Raffaele e la Vanoni finiscono per diventare una cosa sola dopo aver vissuto insieme ogni momento.

