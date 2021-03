Poche ore dopo la conclusione dei Grammy, gli organizzatori degli Academy Awards hanno annunciato le cinque canzoni degne di una statuetta d’oro nel 2021.

I brani nominati per l’ambito premio “migliore canzone originale” agli Oscar 2021 sono un divertente mix di brani intellettuali che spaziano dall’inno sentimentale di HER a quello melodrammaticamente esilarante di Húsavik dal titolo Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. La cantautrice Diane Warren, che non ha ancora vinto un Oscar, quest’anno ha ottenuto la sua dodicesima nomination per il suo contributo al film con Sophia Loren “La vita davanti a sé.” Ha vinto un Golden Globe per il brano il mese scorso e ora punta alla statuetta d’oro.

Il comitato che determina i premi dell’Accademia ha ridotto le sue selezioni da una rosa di candidati che includeva altri brani famosi come quelli di Mary J. Blige, John Legend e Sacha Baron Cohen (per la sua canzone di Borat “Wuhan Flu”); lo sgarbo più sorprendente è “Loyal Brave True” tratto dal film Mulan ed eseguito da Christina Aguilera, dal momento che i film Disney hanno tradizionalmente dominato la categoria.

Per vedere quale canzone vincerà il premio, visita il nostro sito il giorno delle premiazioni. Fino ad allora, ecco i cinque candidati per la migliore canzone originale.

“Fight for You” da Judas and the Black Messiah

Musica di HER e Dernst Emile II; testi di HER e Tiara Thomas

Un informatore dell’FBI, Bill O’Neal (LaKeith Stanfield), si unisce alla sezione dell’Illinois Black Panther Party alla fine degli anni Sessanta e si avvicina al suo leader, Fred Hampton (Daniel Kaluuya), in Judas and the Black Messiah. Man mano che i due si avvicinano, O’Neal inizia a sentirsi intrappolato tra due mondi. La canzone di HER del film, “Fight for You”, fonde i tratti distintivi dell’era di Isaac Hayes (archi orchestrali, chitarra wah-wah, triangolo tintinnante) con la sua dolce voce R&B mentre canta frasi di libertà. “Finché sono in piedi, non potremmo mai perdere”, canta, “Combatterò sempre, sempre per te.” La nomination della canzone arriva dopo le due vittorie ai Grammy 2021 di HER la scorsa notte.

“Hear My Voice” da Il processo ai Chicago 7

Musica di Daniel Pemberton; testi di Daniel Pemberton e Celeste Waite

Nel 1968 scoppiò una rivolta fuori dalla Democratic National Convention di Chicago. Le autorità hanno arrestato otto uomini, tra cui Abbie Hoffman e Bobby Seale delle Black Panthers, e li hanno accusati di cospirazione. Il film del regista Aaron Sorkin drammatizza i bizzarri procedimenti legali che ne sono seguiti (inclusa una spiegazione del perché è “il Chicago 7” quando sono otto gli uomini accusati). Il sentimentale “Hear My Voice” del film presenta musica in stile Beatles e un lussureggiante arrangiamento di archi ed è stato eseguito da uno dei compositori della canzone, Celeste. “Queste parole sono di fuoco, di speranza e di desiderio”, canta l’artista, attingendo ai temi del film.

“Húsavik – My Hometown” da Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Musica e testi di Savan Kotecha, Fat Max Gsus e Rickard Göransson

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga è l’omaggio di Will Ferrell al glorioso concorso musicale annuale che premia un continente ogni anno. Nel film, vincere l’Eurovision è l’unica cosa che conta per Lars Erickssong (Ferrell) e Sigrit Ericksdóttir (Rachel McAdams), due islandesi che hanno gareggiato per un posto nel concorso da tutta la vita. Dal momento che è una commedia di Will Ferrell, ci sono tante scene bizzarre – oltre a qualche cameo di alcuni dei concorrenti più memorabili dell’Eurovision – e poi c’è la canzone di Húsavik “My Hometown”, pronta per la grande notte. Una curiosità: in Italia, per partecipare all’Eurovision, devi aver vinto il festival di Sanremo.

“Io Sì (Seen)” da La Vita Davanti a Sé con Sophia Loren

Musica di Diane Warren; testi di Diane Warren e Laura Pausini

In La Vita Davanti a Sé, una sopravvissuta all’Olocausto, Madame Rosa (Sophia Loren), si guadagna da vivere occupandosi dei figli di altre prostitute in una città sulla costa orientale della nostra Italia. Quando un ragazzo di 12 anni (Ibrahima Gueye) la rapina, decide di prendersi cura anche di lui e cerca di essere un modello per lui. Laura Pausini ha collaborato con la cantautrice Diane Warren in “Io Sì (Seen)”. “Quando impari a sopravvivere e accetti l’impossibile. Nessuno ci crede, io sì,” canta in italiano su uno sfondo delicato di chitarra acustica.

“Speak Now” da Quella notte a Miami…

Musica e testi di Leslie Odom, Jr. e Sam Ashworth

Quella notte a Miami… della regista Regina King, drammatizza un incontro immaginario tra Malcolm X, Muhammad Ali, Sam Cooke e il giocatore di football Jim Brown nel 1964, quando le leggi di Jim Crow li costringono a stare tutti insieme nello stesso motel, nonostante la loro fama. I quattro uomini trascorrono la notte discutendo dei diritti civili e delle loro responsabilità individuali come leader di colore. Nel film, Leslie Odom, Jr. interpreta Sam Cooke, e ha co-scritto la canzone del film, “Speak Now”, con Sam Ashworth.

Quale di queste canzoni è la tua favorita? Noi ovviamente tifiamo per il brano di Laura Pausini.