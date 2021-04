Il 2020 ha portato con se molte novità. Se da una parte abbiamo dovuto dire arrivederci agli eventi ed ai concerti, dall’altra abbiamo avuto la possibilità di scoprire ancora meglio il mondo dello streaming e poterci documentare al meglio virtualmente. Un importante passo in avanti che ora ha i suoi effetti anche sulla Notte degli Oscar.

Come sappiamo, manca poco e la Notte degli Oscar tornerà ad essere protagonista.

Ovviamente con tutte le rigorose regole igienico sanitarie per riuscire al meglio in un evento mondiale senza vedere i contagi aumentare. E proprio grazie alle novità introdotte in seguito alla pandemia, possiamo arrivare alla magica notte preparati. Infatti, diversi film candidati per un premio Oscar è possibile vederli in streaming. Una cosa utopica fino ad un paio di anni fa quando uscivano solo nelle sale cinematografiche arrivando in streaming dopo molti mesi, mentre ora è la realtà. È sufficiente pensare a Disney+ che ha deciso di far uscire alcuni lavori solo in streaming (come Luca) ed altri invece con una doppia uscita tra streaming e sale cinematografiche (come Black Widow e Cruella). Mentre i film candidati all’Oscar nel 2021 è possibile vederli sulla piattaforma Prime Video che, con questa decisione, fa un passo in avanti rispetto alla concorrenza. Ma scopriamo insieme quali sono i film disponibili in streaming.

1. Time: in questa storia d’amore intima, ma anche epica girata in oltre due decenni, la matriarca Fox Rich si sforza di crescere i suoi sei figli e di tenere unita la sua famiglia mentre lotta per il rilascio di suo marito dal Penitenziario di Stato della Louisiana, comunemente noto come Angola. Un documentario di 81 minuti spesso dai risvolti crudi e forti.

2. One Night in Miami: è il racconto immaginario di una notte incredibile in cui le icone Muhammad Ali, Malcom X, Sam Cooke e Jim Brown si riunirono per discutere del proprio ruolo nel movimento per i diritti civili e nella rivoluzione culturale degli anni ’60. 114 minuti con un cast d’eccezione composto da: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr. e Lance Reddick. Il film è nominato a ben tre Oscar: quello per il miglior attore non protagonista, quello per la migliore sceneggiatura adattata e quello per la migliore canzone originale.

3. Sound of Metal: il batterista metal Ruben comincia a perdere l’udito. Un medico gli dice che peggiorerà e lui crede che la sua carriera e la sua vita siano finite. La fidanzata Lou lo porta ad un centro di riabilitazione per sordi, sperando di evitargli una ricaduta e di aiutarlo ad adattarsi alla nuova vita. Dopo essere stato accolto, Ruben deve scegliere tra la nuova normalità e la vita che conosceva. Sono ben 5 le candidature del film: miglior attore non protagonista, miglior attore (il protagonista Riz Ahmed è il primo attore musulmano ad aver ottenuto questa candidatura), miglior montaggio cinematografico, migliore sceneggiatura originale, miglior suono.

4. Borat – Seguito di Film Cinema: su Prime Video possiamo seguire le avventure dell’attore Sacha Baron Cohen nella commedia di 96 minuti dopo quattordici anni ai lavori forzati in un gulag per il disonore portato al suo paese.



Sei pronto per iniziare questa maratona cinematografica comodamente dal tuo divano o dal tuo letto in attesa della serata degli Oscar? Hai già visto qualcuno di questi titoli? Faccelo sapere nei commenti!