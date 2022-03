Uno degli eventi più attesi dell’anno a livello mondiale è, senza dubbio, la Notte degli Oscar. Sicuramente l’edizione di ieri ha fatto parlare e non poco, soprattutto in seguito al pugno di Will Smith a Chris Rock. Tuttavia queste manifestazioni servono anche ai più curiosi per poter ammirare i protagonisti e soprattutto lasciarsi ammaliare dai vestiti che indossano.

Come ogni manifestazione che si rispetti, anche in questo caso non mancano le pagelle dei look, soprattutto per quanto riguarda le protagoniste femminili in grado di attirare l’attenzione per la loro sensualità, ma anche l’audacia di osare in alcuni casi. Questa 94esima edizione ha visto uno scontro tra generazioni per quanto riguarda lo stile. Da una parte troviamo le dive di sempre che tra eleganza e raffinatezza hanno attirato l’attenzione. Come non pensare a Nicole Kidman fasciata in raso azzurro di Armani Privé o Penelope Cruz in nero Chanel con un grande fiocco? Sicuramente ad aver attirato maggiormente l’attenzione per i loro look sono state Lupita Nyong’o con un vestito d’oro Prada, Zoe Kravitz in Saint Laurent e Maggie Gyllenhaal in Schiaparelli. Chi merita, però, il voto più alto?

L’attrice Lily James agli Oscar L’attrice Zendaya agli Oscar L’attrice Aunjanue Ellis agli Oscar

È presto detto e dobbiamo affermare che, per questa volta, il pubblico sembra pensarla allo stesso modo. Siamo tutti d’accordo a dare la statuetta d’oro a Jessica Chastain che, con il suo abito bicolor bronzo e lilla firmato Gucci, ha fatto brillare gli occhi a tutti con la sua classe. Secondo posto, invece, per Lily James ed il suo abito rosa cipria vintage con un lungo spacco che metteva in risalto il suo fisico perfetto e ricami in pizzo firmati da Atelier Versace. E proprio Versace si aggiudica, a nostro parere, la statuetta di bronzo per aver vestito Aunjanue Ellis con un abito arancione che è costato circa 1300 ore di lavorazione. Terzo posto a pari merito con Zendaya che ha affascinato tutti con una micro camicia di colore bianco con il busto scoperto ed una gonna da sirena di color argento, look firmato da Valentino Haute Couture. Dall’altra parte, invece, troviamo la nuova generazione che vuole emergere, ma al tempo stesso forse esagera troppo e non riesce a conquistare il pubblico. Ad esempio, Kristen Stewart si è presentata con mini short neri molto aderenti ed una camicia semi trasparente e sbottonata come se fosse pronta per andare ad un party di un’amica e non ad un evento mondiale. Anche Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, non ha convinto scegliendo un abito couture verde smeraldo di Jean Paul Gaultier e disegnato da Glen Martens: maniche lunghe, collo alto e molte arricciature, forse troppe.

L’attrice Kristen Stewart agli Oscar L’attrice Jada Pinkett Smith agli Oscar L’attrice Penelope Cruz agli Oscar

E tu cosa ne pensi dei look delle dive agli Oscar 2022? Quale è stato il tuo preferito? Ti aspettiamo nei commenti!