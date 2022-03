La 94esima edizione degli Oscar ha fatto la storia, dallo schiaffo di Will Smith, alla vittoria fondamentale di Troy Kotsur, fino alla travolgente performance di Beyoncé.

La cerimonia degli Oscar 2022 ha regalato al pubblico una serie di momenti memorabili. Non sono mancati gli attimi commoventi, come la premiazione dell’attore sordo Troy Kotsur, le scene imbarazzanti e le parti noiose, come le tante esibizioni delle canzoni Disney di quest’anno.

Il momento peggiore della serata degli Oscar 2022

Il momento peggiore della serata è stato senza ombra di dubbio lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock.

Rock, si trovava sul palco per presentare il premio per il miglior documentario, mentre stava pronunciando un monologo ha cominciato a scherzare sul taglio di capelli molto corto della moglie di Will Smith. A quel punto Smith si è alzato e si è avvicinato a Rock sul palco e gli ha dato uno schiaffo, intimandolo di non parlare più di sua moglie.

Per questo motivo, negli Stati Uniti, la trasmissione televisiva si è bloccata ed è rimasta in silenzio per qualche minuto.

Sarà sicuramente questo “il momento peggiore” che tutti ricorderanno degli Oscar 2022. Nessuno si aspettava quel gesto da parte di Will Smith.

Per quanto la battuta di Chris Rock sia stata fuori luogo, l’ira di Will Smith è stata completamente ingiustificabile, anche se in queste ultime ore sta circolando la voce, secondo la quale, i due attori avrebbero organizzato tutto a tavolino qualche giorno prima della cerimonia.

I momenti migliori degli Oscar 2022

Uno dei momenti migliori e più commoventi della serata degli Oscar è stato il discorso dell’attore, Troy Kotsur, di “Coda-i segni del cuore” che con la sua vittoria come miglior attore non protagonista ha infranto un tabù degli Academy Awards, diventando il primo sordo a vincere un Oscar per la recitazione.

Troy Kotsur ha voluto dedicare il suo trionfo all’intera comunità dei non udenti, alla comunità CODA e alla comunità dei disabili. E infine ha concluso il suo discorso con una dedica di affetto e straziante rivolta a suo padre.

Un altro dei momenti migliori della serata è stata sicuramente l’esibizione di apertura di Beyoncè, che si è esibita sulle note di “Be Alive“, brano con il quale la cantante era nominata all’Oscar, tratto dal film “King Richard“.

La regina del pop si è esibita sui campi da tennis di Compton, periferia di Los Angeles, dove le sorelle Williams hanno trascorso gran parte della loro adolescenza, trasformandosi in due leggende del tennis.

Beyoncé è stata magnetica mentre si esibiva. È stata un’ esibizione all’insegna della stravaganza monocromatica, dozzine di ballerini e musicisti indossavano vestiti in tonalità lime. “Be Alive” di Beyoncè ha dato fin da subito la giusta carica di adrenalina per l’intera serata.

E tu cosa ne pensi dei momenti migliori e peggiori degli Oscar 2022?